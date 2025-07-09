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Kütahya'daki Restoranda Bulunan Yılan Doğaya Salındı

Kütahya'da bir restoranın tuvaletinde bulunan yılan, ekipler tarafından doğaya bırakıldı.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 16:59
Kütahya'daki Restoranda Bulunan Yılan Doğaya Salındı

Kütahya'da Restoran Tuvaletinde Yılan Bulundu

Kütahya-Eskişehir kara yolu yakınındaki bir restoranda yaşanan ilginç olayda, personelin tuvalette bulduğu yılan, Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirildi.

Yılanın Yakalanması ve Doğaya Bırakılması

İhbar üzerine müdürlüğe bağlı ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak yılanı yakaladı. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, veterinerin de incelemesi sonucunda yılanın sağlıklı olduğu anlaşıldı.

Yakalanan yılan daha sonra güvenli bir alana götürülerek doğaya salındı. Bu olay, doğanın korunması adına atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kütahya'da restoranın tuvaletinde bulunan yılan, ekiplerce yakalanarak doğal ortamına...

Kütahya'da restoranın tuvaletinde bulunan yılan, ekiplerce yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.

Kütahya'da restoranın tuvaletinde bulunan yılan, ekiplerce yakalanarak doğal ortamına...

Kütahya'da restoranın tuvaletinde bulunan yılan, ekiplerce yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.

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