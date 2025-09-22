Kütahya DPÜ'de Karayolu Yük Taşıtı Sürücülüğü Ön Lisans Programı Açıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde Karayolu Yük Taşıtı Sürücülüğü Ön Lisans Programı açıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) bünyesinde yeni bir eğitim programı hayata geçirildi. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu içinde açılan Karayolu Yük Taşıtı Sürücülüğü Ön Lisans Programının tanıtım etkinliği, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Açılışta Rektör Kızıltoprak'ın vurguladıkları

Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, kara yolu taşıyıcılığının Türkiye'nin ekonomik ve sosyal hayatında önemli bir rolü olduğunu belirtti. Kızıltoprak, lojistik sektörünün yalnızca ürünlerin taşınmasıyla sınırlı kalmayıp ticaretin, üretimin, toplumsal refahın, kültürün ve değerlerin taşınmasına da aracılık ettiğini ifade etti.

Rektör Kızıltoprak konuşmasında şunları söyledi: "Özellikle nitelikli, donanımlı ve profesyonel sürücüler yetiştirmek, sektörün sürdürülebilir büyümesi ve güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. İşte bu nedenle Karayolu Yük Taşıtı Sürücülüğü Ön Lisans Programı'nı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda hayata geçirmek istedik. Bugün büyük memnuniyetle bu töreni icra ederken hedefimize ulaştığımızı görüyoruz. Bu program yalnızca teknik sürüş becerilerini öğretmekle yetinmeyecek, aynı zamanda trafik güvenliğini, çevre bilincini, lojistik yönetiminin nasıl olduğunu ve mesleki etik alanında kapsamlı bir eğitim sunacaktır."

Kızıltoprak ayrıca programın teori kadar uygulamaya da ağırlık vereceğini vurgulayarak, "Böylelikle amacımız öğrencilerimizi sıradan sürücüler olarak yetiştirmek değil, aynı zamanda sektörün ihtiyaç duyduğu vizyoner, sorumluluk sahibi ve lider profesyoneller yetiştirmektir. Lojistik sektörünün gelecekteki liderlerini bu programdan yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu program Türkiye'de ve dünyada ilk olma hedefini ancak geleceğin sektör liderlerini yetiştirdiği zaman hissedecektir."

Sektör temsilcileri ve hibe töreni

Program tanıtımında sektör temsilcileri de söz aldı. Konuşma yapan isimler arasında Lojistik Hizmet Sağlayıcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kayıhan Özdemir Turan, Lojistik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, Ford Otosan Malzeme Planlama ve Lojistik Lideri Onur Sarıkaya ve Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu yer aldı.

Konuşmaların ardından Ford Otosan ve Tırsan Treyler tarafından hibe edilen çekici ve dorsenin hizmete alımı için açılış gerçekleştirildi. Program, uygulamalı eğitim imkanları ve sektör iş birlikleriyle öğrencileri mesleğe hazırlamayı hedefliyor.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) "Karayolu Yük Taşıtı Sürücülüğü Ön Lisans Programı"nın açılışı gerçekleştirildi.