DOLAR
40,94 0%
EURO
47,82 -0,2%
ALTIN
4.380,8 0,56%
BITCOIN
4.646.289,04 0,77%

Kütahya Gediz'te Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 14:12
Kütahya Gediz'te Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Kütahya Gediz'te Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza Ayrıntıları

Kaza, Gediz-Altıntaş Karayolu Gümele köyü yakınlarında meydana geldi. Otomobili Baki Gülşen (19) idaresindeki 43 LT 276 plakalı araç ile karşı yönden gelen hafif ticari aracı Mehmet Özhan (82) yönetimindeki 43 AAV 466 plakalı araç çarpıştı.

Müdahale ve Hastane Süreci

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi koordinasyonunda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gediz itfaiye ekibi, araçlarda sıkışan sürücüleri çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sürücüler Baki Gülşen ile Mehmet ve eşi Ümmü Özhan, sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Özhan ve eşi Ümmü Özhan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi...

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi...

İLGİLİ HABERLER

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası
2
Bakan Göktaş Muğla'da: 81 İlde 'Terörsüz Türkiye' Kardeşlik Sofraları
3
İsrail Deyr el-Belah'da 200 Ailenin Sığınağını Bombaladı
4
TDT Fikri Mülkiyet Kurum Başkanları 1. Toplantısı Bişkek'te
5
Adana Yüreğir'de Yaralı Leylek Tedavi Altına Alındı
6
Kütahya Gediz'te Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
7
1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım