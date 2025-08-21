Kütahya Gediz'te Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza Ayrıntıları

Kaza, Gediz-Altıntaş Karayolu Gümele köyü yakınlarında meydana geldi. Otomobili Baki Gülşen (19) idaresindeki 43 LT 276 plakalı araç ile karşı yönden gelen hafif ticari aracı Mehmet Özhan (82) yönetimindeki 43 AAV 466 plakalı araç çarpıştı.

Müdahale ve Hastane Süreci

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi koordinasyonunda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gediz itfaiye ekibi, araçlarda sıkışan sürücüleri çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sürücüler Baki Gülşen ile Mehmet ve eşi Ümmü Özhan, sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Özhan ve eşi Ümmü Özhan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

