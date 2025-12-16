Kütahya Şehir Hastanesi'nde Acil Bakım Hemşireliği Eğitimi Tamamlandı
Eğitim Detayları
Kütahya Şehir Hastanesi'nde ikincisi düzenlenen 'Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı' sona erdi. Eğitim 3 Kasım 2025 tarihinde başlayıp 12 Aralık 2025 tarihinde tamamlandı.
Program, Kütahya Şehir Hastanesinin ilk sertifikalı eğitim programı olma özelliğini taşıdı ve çeşitli il ve ilçelerden gelen 16 acil sağlık personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Sertifika Töreni
Eğitim programının sonunda hastane toplantı salonunda bir sertifika töreni düzenlendi. Törene hastane yönetim ekibi, klinik sorumlu hemşireleri ve kursiyerler katıldı.
Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları takdim edilirken, eğitimcilere teşekkür belgeleri, kursiyerlere ise katılım belgeleri verildi.
Kurumun Açıklaması
Kütahya Şehir Hastanesi yetkilileri, 'Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı'nın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, belge almaya hak kazanan kursiyerlere meslek hayatlarında başarılar diledi.
