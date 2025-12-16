DOLAR
Kütahya Şehir Hastanesi'nde Acil Bakım Hemşireliği Eğitimi Tamamlandı

3 Kasım-12 Aralık 2025 tarihleri arasında düzenlenen 'Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı' 16 kursiyerin katılımıyla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:03
Eğitim Detayları

Kütahya Şehir Hastanesi'nde ikincisi düzenlenen 'Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı' sona erdi. Eğitim 3 Kasım 2025 tarihinde başlayıp 12 Aralık 2025 tarihinde tamamlandı.

Program, Kütahya Şehir Hastanesinin ilk sertifikalı eğitim programı olma özelliğini taşıdı ve çeşitli il ve ilçelerden gelen 16 acil sağlık personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sertifika Töreni

Eğitim programının sonunda hastane toplantı salonunda bir sertifika töreni düzenlendi. Törene hastane yönetim ekibi, klinik sorumlu hemşireleri ve kursiyerler katıldı.

Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları takdim edilirken, eğitimcilere teşekkür belgeleri, kursiyerlere ise katılım belgeleri verildi.

Kurumun Açıklaması

Kütahya Şehir Hastanesi yetkilileri, 'Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı'nın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, belge almaya hak kazanan kursiyerlere meslek hayatlarında başarılar diledi.

