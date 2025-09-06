DOLAR
Kütahya Şeker Fabrikası'nda Grev Sona Erdi: 11. Dönem TİS 6 Eylül 2025'te İmzalandı

Kütahya Şeker Fabrikası'ndaki 30 Ağustos grevi, 11. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin 6 Eylül 2025'te imzalanmasıyla sona erdi.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 17:18
Kütahya Şeker Fabrikası'nda Grev Sona Erdi: 11. Dönem TİS 6 Eylül 2025'te İmzalandı

Kütahya Şeker Fabrikası'nda grev sona erdi

11. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 6 Eylül 2025'te imzalandı

Şeker-İş Sendikası tarafından yapılan açıklamaya göre, Kütahya Şeker Fabrikasında 30 Ağustos'ta başlayan grev, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sağlanan anlaşma ile sona erdi.

Sendika, fabrikanın 11. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanmasının ardından 30 Ağustos'ta greve gidildiğini hatırlattı. Yapılan görüşmelerin titiz müzakereler sonucu bir uzlaşıyla noktalandığı belirtildi.

Açıklamada, 2025-2027 dönemini kapsayan sözleşmenin 6 Eylül 2025 tarihinde imzalandığı vurgulandı.

Sendika metninde, imzalanan sözleşmenin yalnızca işçiler için bir kazanım belgesi olmadığı; aynı zamanda emeğin değerini teslim eden, üretimin sürdürülebilirliğini güçlendiren ve işçi-işveren arasındaki uzlaşı kültürünü pekiştiren bir dönüm noktası olduğu ifade edildi. Ayrıca sözleşmenin, Kütahya Şeker Fabrikası'nda çalışan üyelere, teşkilata, şeker sanayine ve ülkenin çalışma hayatına hayırlı olması dileği paylaşıldı.

Sendika, sözleşmenin emeğe ve üretime güç katacağına inandıklarını belirtti.

