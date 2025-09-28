Kütahya Simav'da 5,4 Büyüklüğünde Deprem — Vali: Olumsuzluk Yok

Kütahya'nın Simav ilçesinde 12.59'da 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. AFAD derinliği 8,46 km olarak açıkladı. Vali ve Belediye Başkanı olumsuzluk olmadığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 13:48
Kütahya Simav'da 5,4 Büyüklüğünde Deprem — Vali: Olumsuzluk Yok

Kütahya (Simav) 5,4 Büyüklüğünde Deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 12.59'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntının merkez üssü Simav olarak kaydedildi.

Deprem, 8,46 kilometre derinlikte gerçekleşti ve Kütahya'nın yanı sıra İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Yalova, Eskişehir ve Balıkesir'de de hissedildi.

Vali Musa Işın'ın açıklaması

Vali Musa Işın, AA muhabirine yaptığı açıklamada şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi. Işın, "Hepimize geçmiş olsun. Araştırmalarımız, sahada çalışmalarımız devam ediyor. Önceden de aynı bölgede yakın zamanda 4,6 büyüklüğünde ve ona bağlı epeyce artçı deprem meydana geldi. Yine aynı bölgede meydana geldi. Çok şükür herhangi bir olumsuzluk yok şu ana kadar." ifadesini kullandı.

Simav Belediye Başkanı'nın açıklaması

Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, NTV'ye telefonla bağlanarak arama kurtarma ve itfaiye ekiplerinin sahada olduğunu bildirdi. Aktulun, bölgedeki tarama çalışmalarına değinerek, "Çok yoğun hissedildi. Telefonlar arka arkaya çalıyor zaten. Ulaşmaya çalışıyorum. Şu an elimizde olumsuz bir durum yok. Sahada da arkadaşlar var. Devam ediyorlar tarama yapmaya." ifadelerini kullandı.

Güncelleme: Vali ve Simav Belediye Başkanı'nın açıklamaları sahadaki çalışmaların sürdüğünü ve şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmediğini gösteriyor.

İLGİLİ HABERLER

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Kurum: Kütahya Simav'daki 5,4 Büyüklüğündeki Depremde Olumsuzluk Bildirilmedi
2
4. Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali Finalistleri Açıklandı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavuz Bülent Bakiler'e taziye mesajı
4
Kars Hapanlı'da Kullanılmayan Evde Çıkan Yangın Söndürüldü
5
İsrail Ordusu Kuneytra'da Sayda Köyüne Baskın Düzenledi
6
Turistik Karaelmas Ekspresi Çankırı'ya Uğradı
7
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Kütahya Simav depremi için geçmiş olsun mesajı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı