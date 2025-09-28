Kütahya Simav'da 5,4 Büyüklüğünde Deprem — Vali: Olumsuzluk Yok

Kütahya (Simav) 5,4 Büyüklüğünde Deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 12.59'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntının merkez üssü Simav olarak kaydedildi.

Deprem, 8,46 kilometre derinlikte gerçekleşti ve Kütahya'nın yanı sıra İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Yalova, Eskişehir ve Balıkesir'de de hissedildi.

Vali Musa Işın'ın açıklaması

Vali Musa Işın, AA muhabirine yaptığı açıklamada şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi. Işın, "Hepimize geçmiş olsun. Araştırmalarımız, sahada çalışmalarımız devam ediyor. Önceden de aynı bölgede yakın zamanda 4,6 büyüklüğünde ve ona bağlı epeyce artçı deprem meydana geldi. Yine aynı bölgede meydana geldi. Çok şükür herhangi bir olumsuzluk yok şu ana kadar." ifadesini kullandı.

Simav Belediye Başkanı'nın açıklaması

Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, NTV'ye telefonla bağlanarak arama kurtarma ve itfaiye ekiplerinin sahada olduğunu bildirdi. Aktulun, bölgedeki tarama çalışmalarına değinerek, "Çok yoğun hissedildi. Telefonlar arka arkaya çalıyor zaten. Ulaşmaya çalışıyorum. Şu an elimizde olumsuz bir durum yok. Sahada da arkadaşlar var. Devam ediyorlar tarama yapmaya." ifadelerini kullandı.

Güncelleme: Vali ve Simav Belediye Başkanı'nın açıklamaları sahadaki çalışmaların sürdüğünü ve şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmediğini gösteriyor.