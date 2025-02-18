'Kütüphanelerdeyiz' Projesi ile Öğrenciler Okuma Kültürünü Geliştiriyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıkları, 'Kütüphanelerdeyiz' projesiyle öğrencilerin okuma kültürünü artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 11:04
'Kütüphanelerdeyiz' Projesi ile Öğrenciler Okuma Kültürünü Geliştiriyor

'Kütüphanelerdeyiz' Projesi Hayata Geçiyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen 'Kütüphanelerdeyiz' projesi, öğrencilerin kütüphaneleri tanıması ve okuma alışkanlıklarını geliştirmesi amacıyla hayata geçiriliyor.

Projenin Amaçları

MEB'den yapılan açıklamaya göre, bu proje 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' doğrultusunda hazırlanmış olup, öğrencilere Türkçe'yi yetkin bir şekilde kullanarak dil aracılığıyla Türk kültürünü ve değerlerini benimsemeyi hedefliyor.

Projenin temel amaçları arasında öğrencilerin okuma kültürünü geliştirmesi, kütüphaneleri tanıması ve kütüphanelerdeki atölyelerin öğrenim için kullanılmasını sağlamak yer alıyor.

Kütüphane Ziyareti ve Atölyeler

Proje ile birlikte, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphaneleri düzenli olarak ziyaret etmesi ve bu kütüphanelerin işleyişini yakından tanıması sağlanacak.

Atölyesi bulunan kütüphaneler, öğrenciler için okul dışı öğrenme ortamı olarak kullanılacak ve projeye yönelik ziyaret planları oluşturulacak.

Uygulamalar ve Bilgilendirme

Kütüphane çalışanlarının rehberliğinde, öğrencilere kütüphanelerin işleyişi tanıtılacak. Ayrıca, araştırma yapmak isteyen öğrencilere kitap ödünç alma ve iade süreçleri hakkında bilgi verilecek. Okulların belirlediği ders içerikleri, atölye bulunan kütüphanelerde uygulamalı olarak işlenecek.

'Kütüphanelerdeyiz' projesi, merkezi olarak tanımlanarak programa katılan öğrencilerin sosyal etkinlik modülü'ne kayıtları sağlanacak.

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