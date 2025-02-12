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Kuveyt Başbakanı: Trump'ın Kararları Dünya Ekonomisini Etkiliyor

Kuveyt Başbakanı, Trump'ın kendi çıkarları doğrultusunda aldığı kararların küresel ekonomileri etkileyebileceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 04:34
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 04:34
Kuveyt Başbakanı: Trump'ın Kararları Dünya Ekonomisini Etkiliyor

Kuveyt Başbakanı Trump'ın Etkisini Vurguladı

Kuveyt Başbakanı Ahmed Abdullah es-Sabah, ABD Başkanı Donald Trump'ın "kendi çıkarlarına hizmet eden kararlar aldığını ve bunun dünya ekonomilerini etkileyeceğini" ifade etti. Bu açıklama, 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi'nde yapıldı.

Küresel Ekonominin Gidişatı Üzerine Tartışmalar

Kuveyt medyasında yer alan haberlere göre, Başbakan Sabah, Dubai'de gerçekleşen zirvede, katılımcılardan gelen yorumlardan memnun kaldığını belirtti. Zirve kapsamında, yapay zeka ve bunun dünya üzerindeki potansiyel etkileri üzerine de önemli tartışmalar yürütüldü.

Başbakan Sabah, "Ancak unutmamamız gereken bir şey var; Trump'ın etkisi ve geleceğe yönelik yaklaşımı önümüzdeki dönemde küresel ekonomiyi önemli ölçüde etkileyecek" dedi. Bu noktaya dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Başbakan, Trump'ın politikalarının küresel ekonomilere karşı bir tepki yaratması gerektiğini söyledi.

Başbakan, "Trump, kendi çıkarına hizmet eden kararlar alıyor ve bu da küresel ekonomileri etkileyecek. Tepki başladı" sözleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekti.

2025 Dünya Hükümetler Zirvesi

Dünyanın dört bir yanından yaklaşık 30 devlet başkanı ve liderin katılım sağladığı 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi, Dubai'de 12. kez düzenleniyor. Zirve, katılımcılara küresel sorunlar hakkında diyalog kurma fırsatı sunuyor.

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