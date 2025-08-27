Kuveyt: İsrail'in Suriye'deki saldırıları egemenlik ihlali

Bakanlık Açıklaması

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Suriye topraklarında sürdürdüğü saldırıların Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini bildirdi.

Bakanlık yazılı açıklamasında, 'İsrail işgal güçlerinin, Suriye topraklarındaki ihlallerini devam etmesini Kuveyt Devleti olarak kınıyor ve şiddetle reddediyoruz.' ifadelerine yer verildi.

Uluslararası Hukuk ve Çağrı

Açıklamada, saldırıların uluslararası hukuka, BM anlaşmalarına ve ilgili uluslararası hukuk kararlarına açıkça aykırı olduğu vurgulandı. Kuveyt, Suriye’nin güvenliği ve istikrarı için atılacak tüm adımların arkasında olduğunu belirtti.

Kuveyt ayrıca, İsrail'in Suriye'ye yönelik ihlallerinin durdurulması, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve bölgenin güvenlik ile istikrarının korunması için uluslararası topluma üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme çağrısında bulundu.

Sivil Kayıp İddiası

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye, 'işgalci İsrail' güçlerinin Kuneytra'nın kuzeyindeki Tırınce köyünde bir eve düzenlediği saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.