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Kuveyt'te Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı İmad el-Atiki'nin İstifası Kabul Edildi

Kuveyt Emiri, Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı İmad el-Atiki'nin istifasını kabul ederken, yeni vekil atamaları da duyuruldu.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 02:55
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 02:55
Kuveyt'te Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı İmad el-Atiki'nin İstifası Kabul Edildi

Kuveyt'te Önemli Değişiklikler

Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı İmad el-Atiki'nin istifasını kabul etti. Ülkenin resmi haber ajansı KUNA'ya göre, bu kabul işlemi, Emir Sabah tarafından iki yeni kararname yayınlanarak duyuruldu.

İstifa Nedenleri Belirsiz

Birinci kararnamede, işten ayrılmanın resmi olarak kabul edildiği belirtilirken, istifanın nedenine dair herhangi bir bilgi verilmedi. Bu durum, kamuoyunda çeşitli spekülasyonlara yol açtı.

Yeni Bakan Atamaları

İkinci kararname, Maliye Bakanı ve Ekonomik İşler ile Yatırımından Sorumlu Devlet Bakanı Nura el-Fisam'ın, Petrol Bakanlığına vekalet edeceğini bildirdi. Bu değişiklikle beraber, Kuveyt hükümeti 12 Mayıs'ta 13 bakanla kurulan Başbakan Ahmed Abdullah es-Sabah liderliğindeki hükümetin ilk revizyonu olan 25 Ağustos'taki değişiklikleri de gözler önüne sermiş oldu.

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