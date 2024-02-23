Kuvvetli yağışların etkisi ile selden etkilenen Antalya'da 4 ilçe ''afet bölgesi'' ilan edildi

Antalya’da meydana gelen sel felaketinin sonuçları ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün yaptığı hasar tespit çalışmalarına göre AFAD, selin en çok zarar verdiği Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu ilçelerine Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi statüsü verdi.

Kepez ilçesinde sel nedeniyle 1 ev tamamen yıkıldı, 66 bina da orta derecede hasar aldı. Ayrıca birçok işletme de sel sularına maruz kaldı.

Aksu ve Serik ilçelerindeki 2919 dekarlık örtüaltı tarım bölgesi sel felaketinden zarar gördü. Hasar tespit çalışmaları ve yönetmelik uyarınca devlet kurumları vatandaşlara destek olacak. Ayrıca hasarların giderilmesi için tespit edilen tutarlar ödenecek.