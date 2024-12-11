Kuzey Afrika'dan Kanarya Adaları'na Düzensiz Göçte 6 Kayıp

Kuzey Afrika kıyılarından İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na yönelik düzensiz göçte son 24 saat içinde meydana gelen trajik olaylarda 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Kanarya Adaları Acil Servis Kurumu'ndan edinilen bilgilere göre, El Hierro adasına 4 tekne ile toplam 284 düzensiz göçmen ulaşırken, 2 teknenin içinde 6 düzensiz göçmenin cesedi bulundu.

Ayrıca, 13 düzensiz göçmenin sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Sahil Güvenlik yetkilileri, bu göçmenleri taşıyan teknelerin 3-4 gün önce Moritanya kıyılarından hareket ettiğini belirtti.

Göçmenlerin arasında kadın ve çocukların yer aldığı, Mali, Mısır, Senegal, Gine Bissau, Fildişi Sahili, Bangladeş ve Gambiya vatandaşlarının bulunduğu ifade edildi.

İspanya'ya yönelik düzensiz göçmen akınının en sık hedeflerinden biri olan Kanarya Adaları'na bu yıl içerisinde 43 binden fazla düzensiz göçmen ulaştı. Bu sayı, geçmiş yıllarla kıyaslandığında bir rekor olarak kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre, bu yıl içinde Kanarya Adaları'na yapılan düzensiz göç sırasında 700'den fazla kişi ya öldü ya da kayboldu.