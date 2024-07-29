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Kuzey Kore'de Sel Felaketi: 5 Bin Kişi Tahliye Edildi

Sinuiju kentindeki sel felaketi sonrası 5 bin kişi tahliye edildi, lider Kim Jong-un kurtarma operasyonlarını yönetti.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 11:59
Kuzey Kore'de Sel Felaketi: 5 Bin Kişi Tahliye Edildi

Kuzey Kore'de Sel Felaketi: 5 Bin Kişi Tahliye Edildi

Kuzey Kore'nin kuzeybatısında yer alan Sinuiju kentinde, etkili olan şiddetli yağış ve sonrasında meydana gelen sel nedeniyle 5 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) aktardığı bilgilere göre, yaşanan yağışlar Kuzey Kore-Çin sınırındaki Yalu Nehrinin su seviyesinin tehlikeli boyutlara ulaşmasına neden oldu.

Kim Jong-un Tahliye ve Kurtarma Operasyonlarını Yönetti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, selin etkilediği bölgedeki incelemeleri sırasında 5 binden fazla mağdurun kurtarılmasına yönelik olarak botlar ve askeri helikopterlerin kullanılmasını talep etti. Kim, bu kurtarma çalışmalarını "mucizevi" olarak nitelendirdi.

Ayrıca, selden etkilenen vatandaşların gıda ve diğer temel ihtiyaçlarının sağlanması için gerekli talimatları veren Kim, potansiyel felaketler konusunda öncelikli adımlar atılması gerektiğine dikkat çekti.

Henüz sel felaketinde herhangi bir can kaybı yaşanıp yaşanmadığına veya hasarın boyutuna dair net bir bilgi verilmiş değil.

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