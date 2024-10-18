Kuzey Kore'den Güney Kore'ye Düşmanlık Mesajı

Kuzey Kore'den Askerlere Düşmanlık Talimatı

Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un, askerlerine Güney Kore'yi "düşman devlet" olarak tanımaları gerektiğini söyledi. Kim, ordunun karargâhını ziyaret ettiği sırada, Güney Kore'ye karşı güç kullanımının, "Yurttaşlara değil, düşman ülkeye karşı meşru bir misilleme eylemi" olduğunu ifade etti.

Güney Kore ile Kötü İlişkilerin Gösterimi

Ayrıca, Kim, Kuzey Kore ile Güney Kore'yi birbirine bağlayan yolların bir kısmını patlatmasının, iki ülke arasındaki sürmekte olan "kötü" ilişkileri sona erdirme iradesini gösterdiğini belirtti. Bu olayın, Kuzey Kore'nin egemenliğine yönelik ihlaller durumunda, birliklerinin "düşman bir ülke" olan Güney Kore'ye karşı güç kullanmaktan çekinmeyeceğine dair bir mesaj olduğunu vurguladı.

Anayasa Değişikliği İle Düşmanlık Resmîleştirildi

Öte yandan, Kuzey Kore, anayasasında yaptığı bir değişiklikle Güney Kore'yi resmi olarak "düşman devlet" olarak tanımladı. Bu değişiklik, iki ülke arasındaki tansiyonun arttığı bir dönemde geldi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin 15 Ekim tarihinde, iki Kore'yi birleştiren Gyeongui ve Donghae yollarının bazı kısımlarını patlattığını duyurdu.