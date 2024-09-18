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Kuzey Kore'den Yeni Füze Denemesi: Kısa Menzilli Balistik Füzeler Ateşlendi

Kuzey Kore, çok sayıda kısa menzilli balistik füzeyi kuzeydoğu yönüne doğru fırlattı. Güney Kore tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 09:38
Kuzey Kore'den Yeni Füze Denemesi: Kısa Menzilli Balistik Füzeler Ateşlendi

Kuzey Kore'nin Füze Fırlatması

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin kuzeydoğu istikametine çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurdu. Yonhap haber ajansının bildirdiğine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı bu konuda resmi bir açıklama yaptı.

Füze Fırlatılması Detayları

Açıklamaya göre, yerel saatle 07.00 civarında Kuzey Kore'nin Kaechon bölgesinden çok sayıda kısa menzilli füzeler ateşlendi. Füzelerin yaklaşık 400 kilometre kadar mesafe katettiği ifade edildi.

Güney Kore'nin Tepkisi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin bu askeri eylemini sert bir dille kınadı. 12 Eylül 2023 tarihinde de Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönüne kısa menzilli balistik füzeler ateşlediği bildirilmişti. Bu gelişmeler, bölgedeki gerilimi artıran unsurlar arasında yer alıyor.

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