Kuzey Kore, GPS Sinyallerini Bozarak Güney Kore'yi Ürkütüyor

Kuzey Kore'nin GPS Sinyali Müdahalesi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin son iki gündür GPS sinyallerini bozan eylemlerinin, deniz ve hava ulaşımını ciddi şekilde etkilediğini duyurdu.

Genelkurmay'dan Açıklama

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Kuzey Kore'nin Haeju ve Kaesong bölgelerinden düzenlediği sinyal bozma saldırıları hakkında bilgi verdi. Bu eylemlerin, Sarı Deniz'de faaliyet gösteren gemi ve sivil uçakların işleyişini engellediği belirtildi.

Askeri Operasyonlar Etkilenmedi

JCS, gerçekleştirilen askeri operasyonların bu saldırılardan etkilenmediğini vurguladı ve Kuzey Kore'ye saldırıları derhal durdurma çağrısında bulundu.

Balistik Füze Fırlatmaları

Güney Kore, 5 Kasım'da Kuzey Kore’nin Japon Denizi'ne birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattığını bildirmişti. Ayrıca, Kuzey Kore’nin 31 Ekim'de Japon Denizi'ne yeni tip Hwasong-19 kıtalar arası balistik füze (ICBM) fırlattığı ve bu füzenin en uzun uçuş süresine sahip olduğu değerlendiriliyor.

Siber Güvenlik Uyarıları

Güney Kore'nin siber güvenlik gözlemcisi, Kuzey Kore'nin olası siber saldırılarına karşı önlemleri artırma çağrısında bulunarak yerel kuruluş ve işletmelere veri koruma hazırlıklarını güçlendirmeleri gerektiğini hatırlattı.