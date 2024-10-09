Kuzey Kore, Güney Kore ile Bağlantıları Kapatma Kararı Aldı

Kuzey Kore'den Ciddi Bir Adım

Kuzey Kore, Güney Kore ve ABD'nin artan askeri hareketliliği sebebiyle, bugün itibarıyla Güney Kore ile tüm kara ve demir yolu bağlantılarını kapatma kararı aldığını açıkladı.

Açıklamanın Detayları

Kuzey Kore haber ajansı KCNA tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore Halk Ordusu, sınırdaki kara ve demir yolu bağlantılarının 9 Ekim tarihinden itibaren kesileceğini duyurdu. Ayrıca, sınır bölgelerinin güçlü savunma yapıları ile tahkim edileceği bildirildi.

Güvenlik Açıklamaları

Kuzey Kore yönetimi, Güney Kore’yi "birincil düşman devlet" olarak tanımlamış, ordunun sınırı kalıcı olarak kesmesinin ve kapatmasının, mevcut durumun savaşa dönüşmesini önlemek ve ülkenin güvenliğini sağlamak için bir öz savunma tedbiri olduğunu vurgulamıştır.

Askeri Durumun Aciliyeti

Açıklamada ayrıca, Güney Kore’nin askeri tatbikatları ve ABD’nin bölgeye gönderdiği bazı nükleer varlıkların, Kore Yarımadası’ndaki askeri durumu "akut" hale getirdiği belirtilmiş ve buna karşı kararlı tedbirler alındığı ifade edilmiştir.

İletişim ve Önlemler

Kuzey Kore ordusunun, yaptığı tahkimat çalışmalarını Güney Kore’deki ABD birliklerine telefon mesajı ile bildirdiği kaydedilmiş, bu adımın yanlış anlamaları ve kaza sonucu oluşabilecek çatışma riskini önlemeyi amaçladığı ifade edilmiştir.

Tarihsel Arka Plan

Güney Kore’de bulunan Amerikan askeri varlığı, 1950-53 Kore Savaşı'ndan bu yana devam etmekte ve ülkede hala 28 bin Amerikan askeri bulunmaktadır. Kuzey ve Güney Kore arasındaki bölünme, Soğuk Savaş’ın çözülemeyen miraslarından biri olarak varlığını sürdürmektedir.