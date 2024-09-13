Kuzey Kore İlk Kez Uranyum Zenginleştirme Tesisini Duyurdu

Kuzey Kore'nin Nükleer Silah Üretimi Hedefleri

Kuzey Kore, lider Kim Jong-un'un yaptığı açıklamalarla ilk kez bir "uranyum zenginleştirme tesisi"ni kamuoyuna tanıttı. Kim, nükleer silahların sayısının "katlanarak" artırılması gerektiğini vurguladı.

Denetleme Turu ve Üretim Hedefleri

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) bildirdiğine göre, Kim Jong-un, Nükleer Silahlar Enstitüsü ve Nükleer Malzeme Üretim Üssü’nde incelemelerde bulundu. Bu ziyaret sırasında, mevcut nükleer malzemelerin üretimiyle ilgili bilgi aldı.

Kim, nükleer silah üretiminde görevli bilim insanları ve teknisyenlere, nükleer üretim planlarını "hatasız" bir şekilde gerçekleştirdikleri için teşekkür etti. Ayrıca, uranyum zenginleştirme tesisinin kontrol odasını ziyaret ederek, genel işleyiş hakkında bilgi edinmeye çalıştı.

Kendine Güven ve Savunma Stratejisi

Kuzey Kore lideri, uranyum zenginleştirme tesisi faaliyetlerini inceleyerek, ülkesinin nükleer enerji alanındaki teknik kapasitesinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Kim, ülkesinin güvenliği için nükleer silahlarını "katlanarak artırma" gerekliliğine işaret etti.

Bu duyuru, Kuzey Kore'nin nükleer programı hakkında önemli bir açıklama olarak öne çıkarken, Güney Kore ve ABD'nin istihbarat birimleri, Pyongyang yakınlarında bir uranyum zenginleştirme tesisinin var olduğuna inanıyor.

Öte yandan, Kuzey Kore'nin 2010 yılında ABD'li nükleer enerji uzmanı Siegfried Hecker'i uranyum zenginleştirme tesisini incelemesi için davet ettiği bilgi verildi.