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Kuzey Kore, Nükleer Caydırıcılığı Sürekli Güçlendirecek

Kim Yo Jong, ABD'nin bölgeye gönderdiği denizaltıya yanıt olarak nükleer caydırıcılığı artıracaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 16:29
Kuzey Kore, Nükleer Caydırıcılığı Sürekli Güçlendirecek

Kuzey Kore'den Sert Tepki

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, ABD'nin bölgeye gönderdiği denizaltının ardından ülkesinin nükleer savaş caydırıcılığını "sınırsız ve sürekli" şekilde güçlendireceğini duyurdu.

Denizaltı Ziyaretine Tepkiler

Seul merkezli Yonhap ajansı, Kim Yo Jong'un sözlerine yer vererek, ABD denizaltısının Güney Kore limanına demirlemesini sert bir dille kınadığını ifade etti. Kim, bu durumu "ABD'nin nükleer stratejik varlıklarını sıkça bölgeye göndermesi ve tehditlerini artırmasının bir kanıtı" olarak değerlendirdi.

Güvenlik Vurgusu

Kim Yo Jong, Kuzey Kore'nin nükleer caydırıcılığının, dışarıdan gelen tehditlere karşı devlet güvenliğini sağlamak için sürekli güçlendirileceğini belirtti. "ABD'nin stratejik varlıkları, Kore Yarımadası'nda güvenli bir alan bulamayacaklar" ifadesini kullandı.

USS Vermont'ın Ziyareti

Dün, ABD'nin USS Vermont (SSN-792) nükleer denizaltısının, Busan deniz üssüne ulaştığı duyurulmuştu. Güney Kore Deniz Kuvvetleri, denizaltının bölgede ikmal ve mürettebat dinlencesi için bulunduğunu açıkladı.

Artan Gerilim ve Diyalog Çağrısı

Kuzey Kore'nin füze testleri ve artan askeri angajmanlar, bölgedeki gerilimleri artırmaya devam ediyor. Eski Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, 1950'lerden bu yana en tehlikeli dönemde olunduğunu belirterek, Kuzey ile Güney arasında diyalog çağrısında bulundu.

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