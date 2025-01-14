Kuzey Makedonya Avrupa İşleri Bakanı Murtezani'den YTB Ziyareti

Kuzey Makedonya Avrupa İşleri Bakanı Orhan Murtezani, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ile Ankara'da bir araya geldi. Bu önemli ziyarette, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki mevcut işbirlikleri ve Türkiye Bursları hakkında kapsamlı bir görüşme gerçekleştirildi.

Türkiye Bursları'nın Önemi

YTB'den yapılan açıklamaya göre, Murtezani, Türkiye Bursları sayesinde elde ettiği başarıyı vurgulayarak, "Aralık 2010'da Türkiye'ye Türkiye Bursları üzerinden öğrenci olarak geldim. Bugün ise Kuzey Makedonya'yı temsilen bakan olarak buradayım. Bu burs sayesinde bu makama gelmeme vesile oldu. Kuzey Makedonya'daki tüm öğrencilere Türkiye Bursları'na başvurmalarını öneriyorum" dedi.

Uluslararası Öğrencilerin Rolü

YTB Başkanı Abdullah Eren ise Türkiye'de eğitim almış uluslararası öğrencilerin, mezuniyet sonrası üstlendikleri görevlerle ülkeler arası ilişkilere değer kattığını dile getirerek, "Bugün burada, Türkiye mezunu olan Kuzey Makedonya Avrupa İşleri Bakanı Orhan Murtezani'yi ağırlıyoruz. Türkiye Bursları, uluslararası eğitimdeki yüz akımızdır ve bu tür işbirlikleri ile ülkelerimiz arasındaki ilişkileri güçlendirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kuzey Makedonya Avrupa İşleri Bakanı Orhan Murtezani, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ile Ankara'da görüştü.

Kuzey Makedonya Avrupa İşleri Bakanı Orhan Murtezani, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ile Ankara'da görüştü.