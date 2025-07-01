Kuzey Makedonya'da AB ve Batı Balkanlar Liderler Toplantısı Düzenleniyor

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp’te, Avrupa Birliği (AB) ve Batı Balkanlar Liderler Toplantısı resmen başladı. Toplantı, Üsküp'teki bir otelde gerçekleştiriliyor.

Etkinliğe, AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Karadağ Dışişleri ve Avrupa İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Filip Ivanovic, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo ve Sırbistan Avrupa Entegrasyonu Bakanı Nemanja Starovic katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Mickoski, "Gücümüz komşularımız ve AB ile ilişkilerin güçlendirilmesi, yeni pazarlar, yeni iş imkanları, yeni dostluklar açılması, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve yatırımların artırılması yoluyla birlik ve istikrar içinde olmamızdadır" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Mickoski, Kuzey Makedonya'nın Büyüme Planı kapsamında ön finansman anlaşmasını tamamlayan Batı Balkanlar'daki ilk ülke olduğunu vurgulayarak, bu durumun ülkenin taahhüdü ve ekonomik modernizasyonuna olan güvenin bir yansıması olduğunu ifade etti.

"Hepimizin ortak bir geleceği var ve birlik ile istikrarı sağlamak için komşular olarak, ortaklar olarak, bir bölge olarak birlikte çalışmamız gerekiyor. Birlikte, güçlü, bağlantılı, müreffeh, kapsayıcı ve Avrupalı bir bölge inşa edebiliriz," şeklinde konuştu.

Kos ise son aylarda Kuzey Makedonya'nın Koçani şehrindeki gece kulübü yangını sonrası, AB Sivil Koruma Mekanizması'nın harekete geçerek yaralıların tedavisinde destek sağladığını belirtti. Kos, "Avrupalıların birbiriyle dayanışma içinde olması, ortak zorluklarla mücadelede işbirliği yapması; işte bu, birlikte yaptığımız her şeyin özüdür," dedi.

"Avrupa tarihinde ilk kez, genişleme sürecini doğru yönetebilirsek Avrupa'yı birleştirebiliriz. Batı Balkanlar olmadan Avrupa birleşemez," diyen Kos, Arnavutluk'u, son 6 ayda 3 fasıl grubunu açtığı için tebrik etti. Karadağ'ın yeni bir faslın kapandığını, Bosna Hersek'te reform gündeminin onaylandığını ve Kosova’da yeni hükümeti beklediklerini de sözlerine ekledi.

AB ve Batı Balkanlar Liderler Toplantısı’nın açılış oturumunun ardından, liderler aile fotoğrafı çekecek. Daha sonra Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski ile Kos ortak bir basın toplantısı düzenleyecek. Toplantı, Büyüme Planı'nın uygulanmasına yönelik özel mekanizmalar ve desteklerin ele alınacağı ikinci panelle devam edecek.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Avrupa Birliği (AB) ve Batı Balkanlar Liderler Toplantısı başladı. Üsküp'te bir otelde düzenlenen toplantıya, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski (sağda) ve Karadağ Dışişleri ve Avrupa İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Filip Ivanovic (solda) de katıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Avrupa Birliği (AB) ve Batı Balkanlar Liderler Toplantısı başladı. Üsküp'te bir otelde düzenlenen toplantıya, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski (sağda) ve Karadağ Dışişleri ve Avrupa İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Filip Ivanovic (solda) de katıldı.