Kuzey Makedonya'da Gece Kulübü Yangını Sonrası Üsküp'te Gösteri Düzenlendi

Kuzey Makedonya'daki Yangın Sonrası Gösteri

Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani'de 59 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangını nedeniyle, başkent Üsküp'te binlerce vatandaş bir araya gelerek gösteri düzenledi. "Sıradaki kim?" isimli oluşumun öncülüğünde gerçekleşen eylemde, Makedonya Meydanı'nda toplanan kalabalık, hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Saygı Duruşu ve Alkışlarla Destek

Göstericiler, burada mumlar yakarak ve çiçekler bırakarak hayatını kaybedenlerin anısını yaşattılar. Daha sonra Meclis binasına ve Şehir Hastanesi'ne yürüyüşe geçen vatandaşlar, sağlık çalışanlarına destek amacıyla 5 dakikalık bir alkış tutarak dayanışma sergiledi.

Sloganlar ve Talepler

Yürüyüş sırasında "Ölümler son bulsun", "Her birimiz sıradaki olabiliriz" ve "Mağdurlar için adalet" gibi sloganlar atan kalabalık, "Sıra sistemde", "Kurbanların geri getirilmesi için ne kadar rüşvet gerekli" ve "Sizin kârınız, bizim hayatımıza mal oldu" yazılı pankartlar taşıdı.

Aktivistlerin Açıklamaları

"Sıradaki kim?" oluşumu adına konuşan aktivist Blendi Hodai, "Bu gece, önlenebilir olan acı, haksızlık ve trajediler için bir araya geldik" diyerek topluluğun amacını vurguladı. Ayrıca, protestolarının ardından Başbakanlık binası önünde 16 dakikalık sessiz bir protesto gerçekleştirilerek eylem olaysız bir şekilde sona erdi.

Yangının Detayları

Yerel saatle 03.00'te gerçekleşen yangın, piroteknik bir madde nedeniyle çıktı. Yangın sonucunda 59 kişi hayatını kaybederken, 170'ten fazla kişi yaralandı. Yaralılardan 12'si, Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçaklarla İstanbul ve Ankara'ya nakledildi. Olay sonrası gerçekleştirilen araştırmalarda yangının çıktığı gece kulübünün ruhsatsız olduğu belirlendi ve en az 34 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Kuzey Makedonya hükümeti, olayın ardından ülkede 7 gün milli yas ilan etti.

Yerel Yönetimde Değişim

Olayın ardından, Koçani Belediye Başkanı Ljupco Papazov istifa ederek duruma tepki gösterdi. Toplum, yaşanan bu trajediye karşı adalet talep ediyor.

Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani'de 59 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangını nedeniyle başkent Üsküp'te gösteri düzenlendi. Binlerce vatandaş "Sıradaki kim?" isimli oluşumun çağrısıyla başkentteki Makedonya Meydanı'nda toplandı. Hayatını kaybedenler için üç dakikalık saygı duruşunda bulunan göstericiler, burada mumlar yaktı ve çiçek bıraktı.

Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani'de 59 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangını nedeniyle başkent Üsküp'te gösteri düzenlendi. Binlerce vatandaş "Sıradaki kim?" isimli oluşumun çağrısıyla başkentteki Makedonya Meydanı'nda toplandı. Hayatını kaybedenler için üç dakikalık saygı duruşunda bulunan göstericiler, burada mumlar yaktı ve çiçek bıraktı.