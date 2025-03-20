Kuzey Makedonya Yangınında Yaralanan 3 Kişi Türkiye'ye Getiriliyor

Sağlık Bakanlığı, Kuzey Makedonya'nın Koçana şehrinde meydana gelen yangında yaralanarak durumu ağırlaşan 3 kişinin bugün tedavi amacıyla Türkiye'ye getirileceğini duyurdu.

Yaralılar, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak ile İstanbul'a nakledilecek. Bakım sürecine Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bünyesinde hizmet veren Avrupa'nın en büyük yanık merkezinde devam edilecektir.

Bu gelişme, Kuzey Makedonya'daki yangın felaketinin yaralarının sarılması adına önemli bir adım olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, Kuzey Makedonya'nın Koçana şehrinde meydana gelen yangında yaralanan ve durumu ağır olan 3 kişinin daha bugün tedavi amacıyla Türkiye'ye getirileceğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, Kuzey Makedonya'nın Koçana şehrinde meydana gelen yangında yaralanan ve durumu ağır olan 3 kişinin daha bugün tedavi amacıyla Türkiye'ye getirileceğini bildirdi.