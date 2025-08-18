DOLAR
40,89 0,12%
EURO
47,81 0,29%
ALTIN
4.401,61 -0,41%
BITCOIN
4.704.418,09 2,24%

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Otobüs Kazası: 3 Ölü, 20 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tokat Yıldızı firmasına ait otobüs bariyerlere çarptı; 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı, otobüs kaldırıldı ve yol açıldı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 10:11
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Otobüs Kazası: 3 Ölü, 20 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Otobüs Kazası: 3 Ölü, 20 Yaralı

Güncelleme

Otobüsün kaza yerinden kaldırıldığı ve yolun trafiğe açıldığı bilgisi eklendi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda, Tokat'tan Tekirdağ istikametine giden Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü, Sancaktepe ilçesi Paşaköy Mahallesi mevkiinde bariyerlere çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerindeki çalışmaların ardından otobüs vinç yardımıyla kaldırıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı.

İstanbul Valiliği'nden Açıklama

İstanbul Valiliği açıklamasına göre olay saat 06.15'te Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe Paşaköy mevkiinde meydana geldi. Valilik, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüsün bariyerlere çarptığını bildirdi.

Açıklamada, otobüsteki 35 yolcudan 3'ünün hayatını kaybettiği, yaralanan 20 kişinin bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındığı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Abdulati: Filistin büyük insani trajedi yaşıyor; 'Büyük İsrail' söylemlerini reddediyoruz
2
Didim'de Denizde Boğulma: Tevfik Alp Sabuniş (69) Hayatını Kaybetti
3
Patara Kum Tepelerinde Gün Batımı Yoğunluğu: Ziyaretçi Akını
4
Gazze'de Açlık Faciası: 24 Saatte 2'si Çocuk 5 Kişi Öldü
5
Sana'da Tarihi Kerpiç Evler Şiddetli Yağmurlar Nedeniyle Çökme Tehlikesinde
6
İspanya Orman Yangınlarında Söndürme Çalışmalarında Can Kaybı 4’e Yükseldi
7
Murat Kurum'dan 'Yarısı Bizden' Kampanyası: 875 Bin TL Hibe ve Kira Desteği

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar