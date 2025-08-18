Kuzey Marmara Otoyolu'nda Otobüs Kazası: 3 Ölü, 20 Yaralı
Güncelleme
Otobüsün kaza yerinden kaldırıldığı ve yolun trafiğe açıldığı bilgisi eklendi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda, Tokat'tan Tekirdağ istikametine giden Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü, Sancaktepe ilçesi Paşaköy Mahallesi mevkiinde bariyerlere çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerindeki çalışmaların ardından otobüs vinç yardımıyla kaldırıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı.
İstanbul Valiliği'nden Açıklama
İstanbul Valiliği açıklamasına göre olay saat 06.15'te Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe Paşaköy mevkiinde meydana geldi. Valilik, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüsün bariyerlere çarptığını bildirdi.
Açıklamada, otobüsteki 35 yolcudan 3'ünün hayatını kaybettiği, yaralanan 20 kişinin bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındığı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.