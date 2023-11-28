KYK Burs ve Kredi Ödemeleri Başladı: İşte 2023-2024 Ödeme Tarihleri!

KYK burs ve kredi ödemeleri, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla başladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında burs ve kredi alacak öğrenciler, ödemelerin ne zaman yapılacağı konusunda bilgi almak için bekleyiş içindeydi. KYK, ödemelerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılacağını duyurdu. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarının artırıldığını açıkladı.





Ödemeler T.C. Kimlik Numarasına Göre Yapılacak

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemelerinin bir arada yapılacağını bildirdi. Ödemelerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre 28-30 Kasım tarihleri arasında hesaplara yatacağı belirtildi. Buna göre, T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar 28 Kasım’da, 4 ve 6 olanlar 29 Kasım’da, 8 olanlar ise 30 Kasım’da ödemelerini alabilecek.

İlk Defa Burs veya Kredi Alacak Öğrenciler Dikkat!

İlk defa burs veya kredi alacak öğrencilere müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılacağı hatırlatıldı. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10’uncu günleri arasında ödeme yapılacak. Öğrenciler, kendilerine verilen kişisel şifreleri ile internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini öğrenebilecek. Bunun yanı sıra öğrenciler bankamatik kartlarını da bankadan temin edebilecek.





2024 KYK Burs ve Kredi Ödemeleri Ne Kadar Olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son güncelleme ile 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin TL olacağını açıkladı. Bununla beraber yüksek lisans için 4 bin ve doktora öğrencileri için ise 6 bin liraya çıkardıklarını belirtti. Böylece öğrencilere verilen burs ve kredi miktarları yüzde 60 oranında artırılmış oldu. Erdoğan, öğrencilere yönelik bu desteğin devam edeceğini söyledi.