KYK yurdundaki asansör faciasında korkunç gerçekler bilirkişi raporuyla ortaya çıktı

ASANSÖR FACİASINDA BİLİR KİŞİ RAPORU HAZIRLANDI…

Bilirkişi raporu hazırlandı: Emniyet düzeneği iptal edilmiş, frenler tamamen aşınmış...

Aydın'da Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 ekim de bir asansör faciası yaşanmıştı. Yurtta kalan 22 yaşındaki Zeren Ertaş, asansöre sıkışarak feci şekilde can vermişti. Şimdi ise bu olay ile ilgili bilir kişi raporu hazırlandı. İşte detaylar…Hazırlanan rapora göre ise asansörün emniyet düzeneğinin iptal edildiği, frenlerden birinin tamamen aşındığı ve asansörün yük taşıma dengesinin hatalı hesaplandığı ortaya çıktı. İşte 22 yaşındaki gencecik kızı ölümüne sebep olan o olayın detayları….





Işıklı Mahallesi Kültür Bulvarı'ndaki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim saat 00. 15 te meydana gelen kazada bir genç kız hayatını kaybetti. İddialara göre yurttaki asansör 15 kişilik olmasına rağmen 16 kişi binmiş ve arıza vermişti. O sırada ise kaymaya başlayan asansörden panik yapan genç kız çıkmaya çalıştı. O esnada da hareket eden asansörde sıkışan Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Zeren Ertaş, hayatını kaybetti. Olayın ardından okula sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Gelen ekipler, mahsur kalan 15 öğrenciyi asansörden çıkardı. Ama zeren için çok geçti.

ASLİ KUSUR FİRMADA

Kaza ile ilgili olarak bilir kişi raporu hazırlandı ve asansörün asansörün bakımını yapan firma yetkililerinin, hatalı olduğu ortaya çıktı. Asansör kabinin açık veya kapalı durumlarda kontrol dışı hareket etmesini engellemeyen UCM sisteminin bu asansörde iptal edilmesi ise genç kızın ölümüne sebep oldu. Asansörün bakımını yapan firma yetkilileri de olayda asli kusurlu sayıldı. Asansörün tasarım, montaj ve piyasaya arzını gerçekleştiren firma yetkilileri ile yurt görevlileri kazada tali kusurlu sayıldı.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken soruşturma kapsamında yurt müdürü E.Ç., Bakanlık tarafından açığa alınırken Olay ile ilgili de müfettiş görevlendirildi. Arıza yapan asansörlerinin bakımını üstlenen firmanın sahibi Mustafa Büyükyapıcı (42) ve 3 mühendis ise tutuklandı.

Bilir işi raporu savcılığa teslim edildi. Bilirkişi raporunda, asansörde bakım faaliyetlerini gerçekleştiren firmanın, kabin kattan belirli mesafe uzaklaştığında hareketsiz kalmasını sağlayan emniyet düzeneğini (UCM) iptal etmesi ölüme sebebiyet sayıldı. Raporda, olaydan bir gün sonra yapılan incelemelerde, üzerinde mavi etiket bulunan asansörün kabinini raylara kenetleyerek hızla düşmesini engelleyen ekipmanın devreye girmediği, kabinin kontrolsüz bir şekilde hareket etmesini engelleyen düzeneğin hem kumanda kartı üzerinden yazılımsal olarak hem de hız regülatörü üzerinden mekanik olarak iptal edildiğinin görüldüğü aktarıldı. Yapılan detaylı inceleme ve asansörün test edilmesi sonucu kazanın hangi sebeplerle meydana geldiğine ilişkin kesin ve net bir sonuca ulaşılamadığının belirtildiği raporda, firma yetkilileri tutuklandı.

'FREN BALATALARINDAN BİRİ GÖREVİNİ YAPAMAYACAK KADAR AŞINMIŞ'

"Asansör makinesi üzerindeki, kabinin katlarda hareketsiz kalmasını sağlayan elektromekanik frene ait bobinin gücünün yetersiz kalması sonucu görevini yerine getiremeyecek kadar aşınması, yarı yük dengesinin uygun olmamasının makine ve frene fazladan yük getirdiği, kabin zemin katta duruyorken kabin içerisine 16 kişi bindiği sırada frenin yükü taşıyamadığı için kabinin aşağıya doğru kaydığı, UCM sisteminin de öncesinde iptal edilmesi sonucu bir kişinin kabin ile asansör kuyusu arasında sıkışarak hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. İptal edilen UCM sistemi kabin kapıları açıkken kabinin kontrolsüz bir şekilde hareket etmesini engelleyen başlı başına bir güvenlik ekipmanı olup asansörde bulunan herhangi bir başka güvenlik ekipmanı UCM'nin görevini yerine getirmemektedir. Kazanın oluşmasına neden olan arızalara rağmen UCM tertibatı çalışıyor olsaydı asansör bir miktar hareket ettiğinde kabin raylarda sabitlenecek ve hareket etmesi engellenerek kabin ile kat kapısı veya duvar arasına bir kişinin sıkışamayacağı kadar genişlikte bir boşluk kalmış olacaktı."

'BAKIMI YAPAN FİRMANIN ASLİ KUSURLU OLDUĞU KANAATİNDEYİZ'

Asansör bakım formları ve parça değişimi kayıt defterlerinin düzenli tutulmadığına da raporda yer verildi. Raporda ayrıca, "Kazanın yaşandığı asansörde bakım faaliyetlerini gerçekleştiren firmanın UCM düzeneğini iptal ederek, elektromekanik fren bakım ve ayarlarını yapmayarak, ilgili mevzuatlara uygun olarak bakım faaliyetleri gerçekleştirmeyerek asansörde ölümlü kazanın yaşanmasında asli kusurlu olduğu kanaatindeyiz." ifadelerine yer verildi.

'ASANSÖRÜN YÜK DENGESİ HATILI HESAPLANMIŞ'

Toplam 584 öğrenci için projelendirilen yurt binası için asansör trafik hesabı yapıldığında 16 kişilik iki asansörün yetersiz olduğunun değerlendirildiği raporda asansörün tasarım, montaj ve piyasaya arzını gerçekleştiren firma hakkında ise "Tasarım hesaplarını hatalı hesaplayarak, asansörün karşı ağırlık yarı yük dengesini hatalı yaparak makine frenine fazla yük binmesine sebep olduğu için asansörde ölümlü kazanın yaşanmasında tali kusurlu olduğu kanaatindeyiz." değerlendirilmesinde bulunuldu.

'ASANSÖRE AİT BAKIM DEFTERİ MUHAFAZA EDİLMEMİŞ'

Raporda Güzelhisar Kız Öğrenci Yurt Müdürlüğü'nün de çalışan personellere temel iş güvenliği ve sağlığı eğitimi vermediği, kapasitesi artan yurdun teknik gereksinimlerine ilişkin tadilat projesini yapmadığı, asansöre ait bakım defterini muhafaza etmediği, (kaza sonrası alınan ifadelerde asansörün sık sık arızalandığı ve kabinde kalmaların meydana geldiği ancak) idarenin tekrar eden arıza bildirimlerine rağmen herhangi bir faaliyette bulunmaması sebebiyle kaza risk olasılığını artırdığından dolayı tali kusurlu olduğu belirtildi.