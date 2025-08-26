DOLAR
KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

KYK yurt ücretleri ve 2025-2026 başvuru takvimi merak ediliyor. Resmi açıklama bekleniyor; geçen yılki ücretler ve başvuru süreci burada.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 11:44
KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

KYK Yurt Ücretleri ve Başvuru Takvimi: 2025-2026 Bekleyişi

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca genç için yeni dönemin heyecanı başladı. Barınma ihtiyacı, özellikle farklı şehirlerde eğitim görecek öğrenciler ve aileleri için öncelikli gündem maddesi haline geldi. Bu kapsamda Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) bünyesindeki devlet yurtlarının 2025-2026 dönemi yurt ücretleri ve başvuru takvimi en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Resmi Duyuru Henüz Yapılmadı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılına ilişkin yurt ücretlerini henüz resmi olarak ilan etmedi. Ancak geçtiğimiz yıl uygulanan tarifeler şu an için öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Resmi duyurunun önümüzdeki haftalarda yapılması öngörülüyor.

Geçtiğimiz Dönem Uygulanan Aylık Ücretler

Aşağıda geçen dönemde uygulanan aylık yurt ücretleri yer alıyor:

Tip 1: 517,50 TL
Tip 2: 607,50 TL
Tip 3: 607,50 TL
Tip 4: 720 TL
Tip 5: 765 TL
Tip 6: 855 TL
KKTC Yurtları: 1.125 TL

Yurt Tipleri ve Sunulan Olanaklar

KYK yurtları, farklı beklenti ve bütçelere hitap edecek şekilde kategorilere ayrılıyor. Ücretler yurtların fiziki yapısı, oda kapasitesi ve sağlanan ek hizmetlere göre değişiyor.

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Ekonomik ve Sosyal Seçenekler (Tip 1 ve Tip 2): Genellikle 6 ila 8 kişilik odalardan oluşan bu seçenekler en uygun fiyatlı konaklama alternatiflerini sunar. Sosyalleşme imkânı yüksektir ve kahvaltı ile akşam yemeği gibi beslenme yardımları ücret kapsamına dâhil edilir.

Konfor ve Çalışma Odaklı Seçenekler (Tip 3 ve Tip 4): Oda kapasiteleri 2 ila 4 kişiye düşer; kişiye özel çalışma masası ve buzdolabı gibi ek imkânlar sağlanır. Banyo ve tuvaletler genelde kat ortak alanındadır.

Yüksek Konforlu Seçenekler (Tip 5 ve Tip 6): 1 ila 3 kişilik odalar, odada banyo ve tuvalet gibi daha fazla kişisel alan sunan hizmetlerle butik otel konforuna yaklaşır; bu nedenle ücretleri diğer tiplere göre daha yüksektir.

Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

KYK yurt başvuruları her yıl olduğu gibi bu dönemde de tamamen dijital ortamda, e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başvuru takvimini duyurmasının ardından öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvurularını tamamlayabilecekler.

Özetle, 2025-2026 dönemi için küçük bir zam beklentisi bulunmakla birlikte kesin ücret ve başvuru tarihleri için resmi açıklama bekleniyor. Öğrenciler ve aileleri, duyuruları takip etmeye devam etmeli.



