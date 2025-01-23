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La Traviata'nın Yeni Yorumu Sanatseverlerle Buluşuyor

İDOB'un yeni prodüksiyonu 'La Traviata', 2024-2025 sezonunda sahne alıyor. Eser, günümüze uyarlanan renkli bir yorumla izleyici karşısında.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 11:23
La Traviata'nın Yeni Yorumu Sanatseverlerle Buluşuyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nden Özgün Bir 'La Traviata'

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), opera tarihinin en kalabalık eserlerinden 'La Traviata' ile sanatseverlerle buluşmak için geri sayıma geçti. 2024-2025 sezonunun prömiyeri bu akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapılacak. Ünlü eser, Alexandre Dumas'nın 1848'de kaleme aldığı 'Kamelyalı Kadın' romanından esinlenerek sahneye kondu.

Caner Akgün: “Bir Melodram, Ama Daha Fazlası”

İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Caner Akgün, eserin melodram niteliğine dikkat çekti. Akgün, “La Traviata bir Belgin Doruk ya da Türkan Şoray melodramı gibi, bir Yeşilçam filminden farksız” diyerek konunun temelinin aşk ve fedakarlık olduğunu vurguladı. Akgün, seyircinin günümüz perspektifinden eseri anlaması için derinlemesine düşünmesi gerektiğine işaret etti.

Recep Ayyılmaz’ın Renkli Yorumuyla Fark Yaratan Performans

Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Recep Ayyılmaz, eserin bir edebiyat metni olduğunu belirtirken, “Eserde edebiyat, müzik ve opera ilişkisini harmanlayarak sahneye aktarıyorum”Violetta'nın hikayesini feminist bir açıdan ele alarak, karakterin içsel çatışmalarını derinlemesine aktarmayı hedefliyor.

Somut Performanslarla Seyirciyi Etkileyen Bir Eser

Koreograf Kürşat Kılıç, seyircilerin Alexandre Dumas ve Giuseppe Verdi'yi sahnede göreceğini belirterek, “Hikayenin her aşamasına renk katıyoruz”

'La Traviata'nın Sanatçı Kadrosu ve Sahne Tasarımı

İDOB Orkestrası'nı Alessandro De Marchi ve Zdravko Lazarov'un yöneteceği eserde; Violetta rolünü Dilruba Bilgi ve Hale Soner Kekeç, Alfredo Germont rolünü ise Mert Süngü ve Ufuk Toker canlandıracak. Viyoletta’nın hikayesinin işlendiği operada, dekor ve kostüm tasarımı ise Çağda Çitkaya ve Gizem Betil tarafından yapıldı.

La Traviata'nın Teması

'La Traviata', hayatının merkezine eğlenceyi alan zengin bir kadının, ölümcül bir hastalıkla yüzleşmesini ve sevgi dolu bir ilişki yaşamasını konu alıyor. Alfredo'nun babası, Violetta’yı oğluna layık görmemekte ve ikili arasındaki ilişkinin dengesini sarsarak hikayenin trajedisini derinleştiriyor.

La Traviata, 25, 29 ve 30 Ocak'ta da AKM'de sahnelenecek, sanatseverler için unutulmaz bir deneyim sunacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) yeni prodüksiyonu "La Traviata", 2024-2025 sezonunun...

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) yeni prodüksiyonu "La Traviata", 2024-2025 sezonunun prömiyeri sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) yeni prodüksiyonu "La Traviata", 2024-2025 sezonunun...

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) yeni prodüksiyonu "La Traviata", 2024-2025 sezonunun prömiyeri sanatseverlerle buluşacak.

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