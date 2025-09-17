Lahbib: BM raporu 'İsrail Gazze'de soykırım' — AB yaptırım paketi devrede

AB Komisyonu üyesi Hadja Lahbib, BM raporunun ardından İsrail'e karşı yaptırım sürecinin başlatıldığını ve insani yardım anlaşmasına uyulmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 19:00
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 19:00
Lahbib: BM raporu sonrası AB yaptırım süreci başlıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, BM İnsan Hakları Konseyi'nin İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğine dair raporunun ardından AB'nin harekete geçtiğini duyurdu.

Lahbib'in Brüksel açıklaması ve sergi ziyareti

Lahbib, Brüksel'de Gazzeli ressam Ahmed Muhanna'nın yardım kolilerine çizdiği resimlerin yer aldığı serginin açılışında konuştu. Bugün AB Komisyonunun İsrail'le serbest ticaretin kısmen askıya alınmasına yönelik teklifini açıkladığını belirten Lahbib, Temmuz ayında İsrail ile insani yardımların girişine ilişkin bir mutabakata varıldığını ancak Tel Aviv'in bu anlaşmaya uymadığını ifade etti.

Lahbib, bu durumu şöyle özetledi: "Durumda iyileşme görmediğimiz için baskı araçlarımızı kullanmaya başladık. Şu anda bir kıtlıkla karşı karşıyayız. BM İnsan Hakları Konseyi İsrail hükümeti tarafından işlenen bir soykırım olduğunu açıkladı. Bunu durdurmak tüm BM ülkeleri olarak bizim sorumluluğumuzdur. Bu nedenle, sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz."

Lahbib, saldırıların etkilerine dair uyarısını sürdürerek, "Bu müdahale, bildiğimiz yıkıcı sonuçlarıyla, kıtlıkla ve en azından Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne göre artık açıkça ortaya konmuş soykırım riskleriyle bugün maalesef gerçekleşiyor." dedi.

AB Komisyonu'nun yaptırım teklifi ve kapsamı

AB Komisyonu, İsrail'e yönelik ticaret imtiyazlarının kısmen askıya alınmasına ilişkin yaptırım teklifini AB Konseyi'ne sundu. Teklif kabul edildiği takdirde, İsrail'den AB'ye ihraç edilen ürünler artık gümrük vergilerine tabi olacak.

Paket kapsamında ayrıca aşırılık yanlısı İsrailli bakanlara, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden şiddet yanlısı yerleşimcilere ve bunu destekleyen kuruluşlara yönelik yaptırımlar yer alıyor.

Komisyonun kendi inisiyatifiyle İsrail'e çeşitli programlarla verilen ikili destek kapsamında toplamda yaklaşık 15,5 milyon avro dondurulacak.

Karar alma süreci ve nitelikli çoğunluk şartı

Lahbib, Komisyonun tek başına hareket edemeyeceğini vurgulayarak karar alma sürecinin nitelikli çoğunluk gerektirdiğini belirtti. Konuyla ilgili ifadeleri şöyle oldu: "Nitelikli çoğunluk gerektiren bir dizi eylem duyurduk. Bu, AB nüfusunun en az yüzde 65'ini temsil eden 15 üye ülkenin bu kararları kabul edip onaylaması gerektiği anlamına geliyor. Nitelikli çoğunluğu temsil eden bir çoğunluğa ulaştığımızda, Komisyon tarafından belli bir cesaretle, belli bir sorumlulukla alınan kararları uygulayabileceğiz."

Lahbib, sahadaki kötüleşen durum göz önüne alındığında üye ülkelerin ellerindeki araçları kullanmayı kabul edeceklerini umduğunu ve Komisyon düzeyinde adım atmaya devam edeceklerini söyledi.

Sonuç

AB Komisyonu'nun teklifinin AB Konseyi'nde nitelikli çoğunlukla kabul edilmesi halinde uygulanacak yaptırımlar, ticari imtiyazların askıya alınmasından hedefe yönelik bireysel yaptırımlara ve mali dondurmalara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Lahbib'in açıklamaları, Brüksel'de bu sürecin hızlandığını ve AB'nin insani sorumluluk vurgusunu öne çıkardığını ortaya koyuyor.

