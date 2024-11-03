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Lahor'da Hava Kirliliği Nedeniyle İlkokullarda Eğitime Ara Verildi

Lahor'daki ilkokullar, hava kirliliği nedeniyle 1 hafta boyunca eğitime kapandı.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 21:29
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 21:29
Lahor'da Hava Kirliliği Nedeniyle İlkokullarda Eğitime Ara Verildi

Lahor'da Hava Kirliliği Sorunu

Pakistan'ın Lahor şehri, hava kirliliğinin rekor seviyelerine ulaşması nedeniyle ilkokullardaki eğitime 1 hafta ara verildi. Ülkedeki hava kalitesi endişe verici bir seviyeye geldi.

Önlemler ve Açıklamalar

Dawn gazetesinin haberine göre, Lahor'da hava kirliliğine karşı çeşitli önlemler alındı. Pencap eyaletinin yetkilileri, hava kalitesinin düşmesi sebebiyle eğitim faaliyetlerinde bu kararı almak zorunda kaldıklarını açıkladı.

Pencap Kıdemli Bakanı Marriyum Aurangzeb, yaptığı basın toplantısında, yüksek seviyelerdeki hava kirliliğinin çocuklar için büyük risk taşıdığını vurgulayarak, okullarda maske takma zorunluluğunun getirilmesi gerektiğini belirtti.

Hava Kalitesi Verileri

30 Ekim tarihinde, Lahor'daki hava kirliliği yoğun bölgelerdeki faaliyetlere kısıtlamalar getirilmişti. Ayrıca, Hava Kalitesi Endeksi (AQI) verilerine göre, kentteki hava kirliliği seviyesi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilebilir görülen seviyenin 40 kat üzerine çıkmış durumda. Bu da Lahor'u, "dünya genelinde hava kirliliğinin en yüksek seviyeye ulaştığı şehir" konumuna getirdi.

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