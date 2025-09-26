Lapid'ten Netanyahu'ya Sert Eleştiri: BM Genel Kurulu'nda 'Eskimiş Numara' Konuşması

Yair Lapid, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasını 'eskimiş numaralarla dolu' ve İsrail'in uluslararası konumunu zedeleyen bir konuşma olarak eleştirdi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 20:31
Lapid'in eleştirisi

İsrail ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasını sert sözlerle eleştirdi. Lapid, ABD merkezli X şirketindeki paylaşımında, konuşmanın Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesine ilişkin bir plan sunmak yerine ülkenin uluslararası itibarını zedelediğini vurguladı.

Lapid paylaşımında, "Dünya bugün yorgun ve sızlanan bir İsrail Başbakanı'nı ve onun eskimiş numaralarla dolu bir konuşmasını gördü." ifadelerini kullandı ve Netanyahu'nun bir çözüm ya da yol haritası sunmak yerine durumu ağırlaştırdığını öne sürdü.

Lapid, ayrıca "Netanyahu bugün siyasi tsunamiyi durdurmak yerine İsrail Devleti'nin durumunu daha da kötüleştirdi." diyerek eleştirisini sürdürdü.

Genel Kurulda protestolar ve Netanyahu'nun savunması

BM Genel Kurulu oturumunda Binyamin Netanyahu konuşmasına başlarken, salonu terk eden çok sayıda ülke temsilcisi tarafından protesto edildi. Salonda önemli ölçüde boşalma olduğu gözlendi.

Netanyahu, konuşmasında Gazze, Lübnan, Yemen ve Suriye'ye yönelik İsrail saldırılarına değindi ve İran'ın tüm dünya için tehdit oluşturduğunu ileri sürerek İran'a yönelik operasyonlarının meşru olduğunu savundu. Ayrıca İran'ın askeri nükleer kapasitesini yeniden inşa etmesine izin vermeme tehdidinde bulunarak, BM Güvenlik Konseyi'ne İran'a yaptırımların yeniden yürürlüğe konulması çağrısında bulundu.

Netanyahu, Suriye ile güvenlik anlaşması müzakerelerinin sonuç verebileceğine inandığını belirtirken, ateşkese rağmen İsrail'in hemen her gün saldırı düzenlediği belirtilen Lübnan'ı barış müzakerelerine başlamaya davet etti.

Gazze'ye düzenlenen operasyonları savunan Netanyahu, bölgede 65 binden fazla Filistinlinin öldüğü yönündeki veriler ışığında "soykırım yapmadıklarını" iddia etti.

Konuşma sırasında ve sonrasında yaşananlar, BM Genel Kurulu'ndaki tartışmaların ve uluslararası tepkilerin odağında kalmaya devam etti.

