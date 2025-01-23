Latin Amerika Ülkelerinden Kartalkaya Otel Yangınına Taziye Mesajları

Latin Amerika'dan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Yangına Üzüntü

Latin Amerika ülkeleri, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajları paylaştı.

Meksika

Meksika Dışişleri Bakanlığı, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, yangında hayatını kaybedenler için Türk hükümeti ve halkına en içten taziyelerini ileterek, yaralılara acil şifalar diledi.

Küba

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, X sosyal medya platformunda, "Bolu kentinde meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için Türk hükümeti ve halkına en derin taziyelerimi sunuyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şili

Şili hükümeti, internet üzerinden yaptığı açıklamada, Türk halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu belirterek, "Şili, kurbanların ailelerine en içten taziyelerini sunmakta ve bu büyük trajedide yaşanan can kayıplarından dolayı derin üzüntü duymaktadır." dedi.

Ekvador

Ekvador hükümeti, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Bolu'daki otelde meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için "derin" üzüntü duyduğunu belirterek, "Başta kurbanların aileleri olmak üzere, Türk halkı ve hükümetine başsağlığı ve dayanışma dileklerimizi ifade ediyoruz." mesajını paylaştı.

Paraguay

Paraguay Cumhuriyeti hükümeti, internet sitesinden yaptığı açıklamada, Bolu'daki otel yangınında yaşanan can kayıpları nedeniyle derin üzüntü duyduğunu dile getirdi ve "Bu zor zamanda, Türk halkına ve hükümetine en içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Peru

Peru Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Peru, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen talihsiz yangında yaşanan ölümler ve yaralanmalar nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve Türk halkına en derin taziyelerini ve dayanışma duygularını iletmektedir." mesajını iletti.

Brezilya

Brezilya hükümeti, yaptığı açıklamada, "Bolu şehrindeki bir otelde çıkan yangın sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği haberini büyük bir üzüntüyle aldık. Hayatını kaybedenlerin ailelerinin acılarını paylaşan Brezilya hükümeti, Türk hükümeti ve halkına başsağlığı diler." dedi.

El Salvador

El Salvador Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti'ne başsağlığı ve sabır dileklerinde bulunarak, yangından etkilenenlere acil şifalar ve hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerini sundu.

Guatemala

Guatemala Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Bolu'daki otelde hayatını kaybedenler nedeniyle Türk hükümeti ve halkına en içten taziyelerini iletti.