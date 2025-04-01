Lavrov'dan ABD İle İletişim Açıklaması: İlerleme Kaydediyoruz

Lavrov: "Temaslarda ilerleme kaydediyoruz"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile müzakerelerin yeniden yapılacağı sinyali vererek, "Temaslarda ilerleme kaydediyoruz. Amerikan ortaklarımızın, iki ülke diplomatlarının çalışmasına yönelik engelleri kaldırma isteğini görüyoruz," ifadelerini kullandı.

Enerji Altyapı Anlaşması ve İhlaller

Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Güvenlik Konseyi ile gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Bu toplantıda Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Rusya ve Ukrayna'nın enerji altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda ulaşılan anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili bilgi verdi. Ancak, bu anlaşmanın uygulanmadığını ve Rus enerji unsurlarının saldırılara maruz kaldığını dile getirdi.

Lavrov, Rus ordusunun Putin'in Ukrayna'daki enerji tesislerine saldırı düzenlememe emrine uyduğunu belirterek, "18 Mart'tan itibaren (ABD Başkanı Donald) Trump ile yapılan anlaşmaya yüzde 100 uyuyoruz," dedi.

Karadeniz Girişimi Üzerine Somut Adımlar

Rus ve Amerikalı uzmanların geçen hafta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirdiği müzakerelere değinen Lavrov, bu görüşmeler sonucunda Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğini sağlamaya yönelik Karadeniz Girişimi'nin kabul edildiğini açıkladı. "Bu konuda boş vaatlerin yerine somut adımlara ihtiyacımız var. Burada limanlara erişim, navlun ücretleri ve sigorta gibi konular söz konusu. Amerikalı meslektaşlarımız, şu anda tekliflerimizi inceliyor. Kısa zamanda bunlara yanıt vereceklerine dair söz verdiler," ifadelerini kullandı.

Yeni Görüşme Hazırlıkları

ABD ile ilişkilerin normalleştirilmesi çerçevesinde, İstanbul'da şubat ayında büyükelçilik faaliyetlerine yönelik bir toplantı yapıldığını hatırlatan Lavrov, şimdi yeni bir görüşme için hazırlıkların yapıldığını kaydetti. "Bununla birlikte telefon ve video konferans yoluyla temaslar sürdürülüyor. Temaslarda ilerleme kaydediyoruz. Amerikan ortaklarımızın, iki ülke diplomatlarının çalışmasına yönelik engelleri kaldırmak istediğini görüyoruz," şeklinde konuştu.