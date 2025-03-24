Lavrov ve Mirzoyan, Barış Anlaşmasını Görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ermenistanlı mevkidaşı Mirzoyan ile barış anlaşmasını görüştü.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 17:05
Lavrov ve Mirzoyan, Barış Anlaşmasını Görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bölgesel ve küresel gündemdeki güncel konuları masaya yatırdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lavrov'un Mirzoyan ile yaptığı bu görüşmenin, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşması metninin üzerinde uzlaşı sağlanmasını memnuniyetle karşıladığı kaydedildi.

Ayrıca, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 13 Mart'ta Ermenistan ile imzalanacak barış anlaşması metnine ilişkin müzakerelerin tamamlandığını kamuoyuna duyurmuştu.

Öte yandan, Kremlin Sarayı 14 Mart’ta, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Azerbaycan ile uzlaştıkları barış anlaşması hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verdiğini bildirmişti.

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