Lazkiye Bayırbucak'ta Türkiye Destekli Onarılan Okul Törenle Açıldı

Lazkiye'nin Bayırbucak bölgesindeki Çanlı köyünde Türkiye desteğiyle onarılan okul törenle açıldı; yaklaşık 60 öğrenci burada eğitim görecek.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 19:21
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 19:21
Lazkiye Bayırbucak'ta Türkiye desteğiyle onarılan okul açıldı

Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesindeki Çanlı (Gamam) köyünde, savaşta zarar gören ve rejimin devrilmesinin ardından onarımı tamamlanan okul, Türkiye'den gelen yetkililerin katılımıyla törenle hizmete açıldı.

Tören ve katılımcılar

Törene Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı Suriye Halep Bölgesi Koordinatörü Mustafa Onur, AFAD Lazkiye görevlisi Mehmet Akif Güleş, İnfak ve İlim İnsani Yardım Derneği Temsilcisi Hamza Şaar ve Lazkiye Valiliği Kuzey Kırsalı Bölge Müdürü Mustafa Culha katıldı. Açılış, Kur'an-ı Kerim tilaveti, kırmızı kurdelenin kesilmesi ve okul zilinin çalmasıyla gerçekleştirildi.

Köyün durumu ve eğitim

İnfak ve İlim İnsani Yardım Derneği Temsilcisi Hamza Şaar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devrik rejimin saldırıları sonucu Çanlı köyündeki okulun yerle bir olduğunu söyledi. Şaar, köyde şu an 100 ailenin yaşadığını, bunların yarısının Lazkiye'den, diğer yarısının ise Türkiye'den dönen aileler olduğunu belirtti.

Şaar, onarımı tamamlanan okulda yaklaşık 60 öğrencinin daha rahat bir ortamda eğitim görebileceğini ifade etti.

Dönen ailelerin görüşleri

Köyüne ailesiyle birlikte dönen Türkmen Beşşar Hamdo Hasan, savaşın başlamasıyla Türkiye'ye göç ettiklerini ve rejimin çökmesiyle yıllar sonra köylerine geri döndüğünü söyleyerek mutluluğunu dile getirdi. Hasan, rejim güçlerinin saldırıları nedeniyle köyde altyapının büyük ölçüde tahrip olduğunu ve yaşam koşullarının zorlaştığını vurguladı.

Hasan, okulun tadilatı, boyası ve elektrik tesisatını üstlenen hayırseverlere teşekkür ederek, onarımın daha iyi bir dönemin başlangıcı olduğuna inandığını belirtti. Hasan sözlerine şöyle devam etti: "Türk milleti iyi insanlardır. Türkiye'de çok iyi yaşadık. Köyümüzün yeniden imarı için elimizden geleni yapacağız. Ancak tek başımıza her şeyi düzeltemeyeceğimiz için destek bekliyoruz."

Hasan, köyüne geri döndüğü için hem mutlu hem de umutlu olduğunu ifade etti.

