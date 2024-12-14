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Lazkiye'de Devrik Rejim Güçlerinin Saldırısı: 3 Ölü, 1 Yaralı

Lazkiye'de geçici yönetim güçlerine yapılan saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 22:45
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 22:45
Lazkiye'de Devrik Rejim Güçlerinin Saldırısı: 3 Ölü, 1 Yaralı

Lazkiye'de Şiddet Olayı: Devrik Rejim Güçleri Saldırıya Geçti

Suriye'de devrik Baas rejimi güçlerinin, Lazkiye ilinin Ceble ilçesinde, güvenlik taraması yapan geçici hükümet güçlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yerel güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, devrilen rejimin lideri Beşşar Esed ailesinin uzun yıllardır kalesi olarak bilinen Lazkiye ilinde, güvenlik taramalarını sürdüren geçici hükümet güçleri, aniden düzenlenen bir saldırıya maruz kaldı.

Olay sonrası yapılan ilk değerlendirmelere göre, devrik rejim güçlerinin kurduğu pusuda geçici hükümet güçlerinden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Saldırının ardından güvenliği sağlamak amacıyla, geçici hükümet güçleri bölgeye takviye unsurlar göndermeye karar verdi.

Bölgedeki gerginlik sürerken, saldırganların yakalanması için yetkililer yoğun bir çaba içerisindedir.

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