Lazkiye'de Esed Rejimi Uyuşturucu Deposu Ele Geçirildi

Suriye'de geçici hükümete bağlı güvenlik güçleri, devrik Esed rejimine ait bir uyuşturucu deposunu ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 19:08
Lazkiye'de Esed Rejimi Uyuşturucu Deposu Ele Geçirildi

Lazkiye'de Uyuşturucu Sevkiyatı İddiaları Gündemde

Suriye'de geçici hükümete bağlı Genel Güvenlik İdaresi güçleri, devrik Beşşar Esed rejiminin Lazkiye ilindeki limanda bulunan uyuşturucu depolarından birini daha ele geçirdi. Bu gelişme, Suriye'deki 61 yıllık Baas rejimi sonrası ülkede uyuşturucu üretim merkezlerinin gün yüzüne çıkmasına neden oluyor.

Uyuşturucu Deposu İle İlgili Detaylar

İhbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, Lazkiye'deki deniz limanında captagon adlı uyuşturucu maddenin üretim ve sevkiyat hazırlığındaki bir depoya ulaştı. Genel Güvenlik İdaresi Komutanı Ebu Usama, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu depo ve onunla ilişkili 4. tümeninin Mahir Esed tarafından yönetildiğini belirtti.

Liman içerisinde devam eden arama faaliyetlerinin ikinci gününde, captagon haplarının çeşitli eşyalara gizlenmiş olarak bulunduğu açıklandı. Bu eşyalar arasında ana kucağı, su pompası, elektrik kablosu ve kahve tepsileri yer alıyordu.

Uyuşturucu Ticareti ve Ekonomik Boyutları

Devrik rejim, uyuşturucu ticaretinden milyarlarca dolar elde etmiş durumda. Mahir Esed'in liderliğindeki uyuşturucu üretimi ve kaçakçılık ağı, Suriye'deki üretimi büyük ölçüde Lübnan üzerinden bölge ülkelerine ve dünya genelinde sevk etmekte. İngiliz hükümetinin tahminlerine göre, Esed rejimi, captagon'un küresel üretiminin yüzde 80'inden sorumlu. Küresel captagon ticaretinin yıllık değerinin 10 milyar dolar civarında olduğu, devrilen Esed ailesinin yıllık karının ise 2,4 milyar dolar seviyelerinde olduğu tahmin edilmektedir.

AA ekibi, daha önce de 18 Ocak'ta Suriye'de devrik Beşşar Esed rejimine ait en büyük uyuşturucu depolarından birini ele geçirmiş ve depo ile tırlar dolusu uyuşturucu madde ve gizlenmiş eşyaları görünteleme fırsatı bulmuştu.

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