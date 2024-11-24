Lee Hsien Loong, Çin'i Ziyaret Edecek

Lee Hsien Loong'un Çin Ziyareti

Eski Singapur Başbakanı ve şu an Kıdemli Bakan olarak görevine devam eden Lee Hsien Loong'un, 24-29 Kasım tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceği bildirildi. Singapur Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Lee, Sucou, Şanghay ve Pekin şehirlerinde önemli temaslarda bulunacak.

Sucou Endüstri Parkı'nın Kutlaması

Lee, Çin-Singapur ortaklığındaki Sucou Endüstri Parkı'nın 30. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Cıciang eyaletinin Sucou şehrine gidecek.

Pekin'deki Temaslar

Pekin'de yapacağı görüşmelerde ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile önemli görüşmeler gerçekleştirecek.

Lee'nin Çin ile İlişkileri

Lee Hsien Loong, mayıs ayında başbakanlık görevini devretmesinin ardından ilk kez Çin'i ziyaret edecek. Görev süresince Çin'i 14 kez ziyaret eden Lee, ülkesinin kurucu lideri olan babası Lee Kuan Yew gibi, Çin ile ilişkileri geliştirmeye yönelik çabalarını her zaman sürdürmüştür.

Lee döneminde, Singapur, 2009 yılında Çin ile Serbest Ticaret Anlaşması imzaladı ve böylece ülke şirketleri çok sayıda sektörde Çin pazarına daha geniş erişim sağladı. Singapur, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin en büyük destekçilerinden ve yatırımcılarından biri olmuştur.

2024'ten beri başbakanlık görevini kendi partisinden Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lawrence Wong'a devreden Lee, hala Kıdemli Bakan unvanıyla Singapur kabinesinde yer almaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.