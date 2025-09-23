Lee Jae Myung: BM ile Çok Taraflı İşbirliği Küresel Krizlere Çözüm

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Birleşmiş Milletler'in küresel krizlerin çözümündeki hayati rolünü vurgulamak üzere 80. BM Genel Kurulunda konuştu. Lee, BM çatısı altında ülkelerin bir araya gelerek ortak hareket etmesinin, barış ve refah için tek yol olduğunu belirtti.

BM'nin Önemi ve Güney Kore'nin Deneyimi

Konuşmasında BM'nin dünyadaki önemine dikkat çeken Lee, Güney Kore'nin BM sayesinde "küllerinden doğduğunu, ulusal kimliğini korurken sanayileşmeyi başarmış bir demokrasiye dönüştüğünü" söyledi. Ülkesinin, BM varlığının değerini kanıtladığını savunan Lee, "Birleşmiş Milletler, ayrımcılık yapmadan herkese eşit haklar ve fırsatlar sağlamak için çabalamış, çocukların hayatlarını güzelleştirmek için eğitim ve aşılar sağlamıştır." dedi.

Küresel Tehditler ve Çok Taraflı İşbirliği

Lee, dünya genelinde ciddi sorunların sürdüğünü hatırlatarak yaklaşık 280 milyon insanın aşırı açlık çektiğini, Ukrayna ve Orta Doğu dahil birçok bölgede çatışmaların devam ettiğini ve iklim krizinin insanlığın hayatta kalmasını tehdit ettiğini vurguladı. Lee, konuşmasında şu ifadeyi kullandı: “Aynı sorunları yaşayan tüm ülkeler burada, Birleşmiş Milletler'de bir araya geldiklerinde ve kafa kafaya vererek çok taraflı işbirliğini sürdürdüklerinde, hepimiz barış ve refah dolu parlak bir geleceğe doğru ilerleyebiliriz.”

BM'nin temel ruhuna ve insanlığın evrensel değerlerine güvenin önemine işaret eden Lee, çatışmaların önlenmesi ve barışın korunması için daha fazla işbirliği çağrısında bulundu ve gelecek nesiller için sürdürülebilir bir dünya inşa etme taahhüdünü yineledi.

Yapay Zeka, İklim ve Sürdürülebilirlik

Lee, gelişen dünyada yapay zekanın önemine ve bu teknolojinin kötüye kullanılma riskine dikkat çekti. Yapay zekanın yanlış kullanılması halinde insan hakları ihlallerinin, kutuplaşmanın ve eşitsizliklerin derinleşebileceğini; doğru politikalarla ise teknolojinin yüksek üretkenlik, refah ve demokrasinin güçlendirilmesi için kullanılabileceğini söyledi.

Lee ayrıca, yapay zeka odaklı teknolojik yeniliklerin iklim krizine karşı önemli bir araç olacağını belirterek, Güney Kore'nin enerji verimliliğini artırmak için bilim, teknoloji ve dijital inovasyondan yararlanarak büyük bir enerji dönüşümü yürüttüğünü aktardı. İklim değişikliğiyle mücadelenin ülkesinin önceliklerinden biri olduğunu ve Şili ile birlikte BM Okyanus Konferansı'na ev sahipliği yapacaklarını duyurdu.

Kore Yarımadası'nda Barış Girişimi

Lee, bu yıl Kore Yarımadası'nın bölünmesinin 80'inci yılı olduğunu hatırlatarak yeni zorluklar ve çözülmemiş görevlerin bulunduğunu söyledi. Güney Kore'nin, yarımadada birlikte barış içinde yaşama ve ortak kalkınma yolunda yeni bir sürece başlayacağını ifade etti.

Lee, bu yeni süreçte Kuzey Kore'nin mevcut sistemine saygı gösterileceğini, "zorla birleşme" arayışında olunmayacağını ve düşmanca eylemlerden kaçınılacağını vurguladı. Bu kapsamda Kuzey Kore'ye yönelik "propaganda yayınlarını" durdurduklarını belirterek bölgedeki gereksiz askeri gerilimi sona erdirmeyi ve karşılıklı güveni yeniden tesis etmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Lee, Kore Yarımadası'ndaki düşmanlık ve çatışma döneminin sona ermesi gerektiğini, değişim ve işbirliğinin barışa giden "en kısa yol" olduğunu söyledi. Ayrıca uluslararası toplumun, ABD ile Kuzey Kore arasındaki ilişkiler de dahil olmak üzere, yarımadada barışı sağlama çabalarına destek ve işbirliği vereceklerini belirtti.