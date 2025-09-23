Lee Jae Myung'tan ABD'ye uyarı: Georgia'daki ICE baskını tekrarlanmamalı

Lee Jae Myung, Georgia'daki Hyundai-LG fabrikasındaki ICE baskını sonrası ABD'li siyasetçilere aynı olayın tekrarlanmaması gerektiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 10:06
Lee Jae Myung'tan ABD'ye uyarı: Georgia'daki ICE baskını tekrarlanmamalı

Lee Jae Myung'tan ABD'ye uyarı: Georgia'daki ICE baskını tekrarlanmamalı

Görüşme ve mesaj

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısına katılmak için bulunduğu ABD'de, Hyundai-LG tarafından işletilen elektrikli araç akü fabrikasına yapılan baskında vatandaşlarının tutuklanması üzerine ABD'li siyasetçilerle bir araya geldi.

Yonhap'ın haberine göre Lee, 4 Kongre üyesi ile görüşme gerçekleştirdi. Başkanlık ofisinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Başkan Lee, Georgia'da Güney Koreli çalışanların tutuklanmaması olayının tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı."

ABD'li siyasetçiler de vize sisteminin geliştirilmesi ve bu konuda ikili işbirliği yapılması konusunda mutabık kaldı. Haberde, Lee’nin bir araya geldiği siyasetçilerin arasında senatörler Jeanne Shaheen ve Chris Coons ile Temsilciler Meclisi üyeleri Young Kim ve Gregory Meeks olduğu kaydedildi.

ICE baskını ve tepkiler

ABD'nin Georgia eyaletinde Hyundai-LG tarafından işletilen elektrikli araç akü fabrikasına, ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin tarafından 5 Eylül'de baskın düzenlenmişti. Baskında 300'den fazlası Güney Koreli olmak üzere, yaklaşık 475 kişi gözaltına alındığı belirtilmişti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong, Seul hükümetinin ICE baskını dolayısıyla "endişe ve üzüntü" duyduğunu ifade etmiş, "ABD'ye yatırım yapan şirketlerimizin ekonomik faaliyetleri ve vatandaşlarımızın hak ve çıkarları haksız yere ihlal edilmemeli." demişti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem de söz konusu kişilerin yasa uyarınca "sınır dışı" edileceklerini söylemişti.

Bir haftanın ardından 11 Eylül'de serbest bırakılan 316 Güney Kore vatandaşı, ertesi gün ülkelerine dönmüştü.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartalkaya Grand Kartal Otel yangını davası sürüyor
2
Çanakkale'de Ümit Burunlular'ın Çalınan Tekerlekli Sandalyesi Bulundu
3
ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat
4
Adana'da 46 Yıl 10 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı
5
ABD Yönetimi İsrail'i Batı Şeria İlhakı Konusunda Uyardı
6
Ertuğruloğlu, Aziz Sancar'a KKTC Kimliğini Takdim Etti
7
Lee Jae Myung'tan ABD'ye uyarı: Georgia'daki ICE baskını tekrarlanmamalı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor