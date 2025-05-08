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Lefkoşa Selimiye Camisi Restorasyonu Tamamlandı ve İbadete Açıldı

KKTC Lefkoşa Selimiye Camisi, 450 yıllık geçmişiyle restorasyon sonrası tekrar ibadet için hizmete girdi.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 17:47
Lefkoşa Selimiye Camisi Restorasyonu Tamamlandı ve İbadete Açıldı

Lefkoşa Selimiye Camisi İbadete Açıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yer alan Selimiye Camisi, kapsamlı restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden ibadete açıldı. 2019 yılından bu yana devam eden bu çalışmalar, Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) tarafından gerçekleştirildi.

Açılış Töreni Gerçekleşti

Başkent Lefkoşa'nın en büyük tarihi yapısı olan Selimiye Camisi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte birçok üst düzey yetkili ve din adamı katıldı. Tören, Türkiye'deki Vakıf Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "101. Yıla Özel 101 Vakıf Eserinin Toplu Açılış Töreni" ile eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törene canlı bağlantıyla katılarak bir konuşma yaptı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, restorasyonun ülke için büyük bir kazanım olduğunu belirterek, "Selimiye Camisi, 450 yıldır Kıbrıs Türkü'nün inancının simgesidir"

Selimiye Camisi'nin Tarihi

Selimiye Camisi, Lefkoşa'nın merkezinde yer almakta olup, hem tarihi hem de dini kimliğiyle önem taşımaktadır. Tarihsel adı Ayasofya Cami veya Ayasofya Katedrali olan bu yapı, 1192 yılında Lüzinyanlar tarafından inşa edilmiştir. Tapınak Şövalyeleri'ne de ev sahipliği yapan bu görkemli yapı, Osmanlı Devleti'nin Lefkoşa'yı fethi sonrası tamir edilerek camiye dönüştürülmüştür. Kıbrıs Müftüsü, 13 Ağustos 1954 tarihinde camiye Osmanlı Sultanı 2. Selim'in onuruna 'Selimiye Cami' adını vermiştir.

Selimiye Camisi, Lefkoşa'daki günümüze ulaşan en büyük tarihi yapı olma özelliği taşıyarak, 2019 yılında kapsamlı bir restorasyon sürecine alınmıştır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Lefkoşa Selimiye Camisi kapsamlı restorasyon...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Lefkoşa Selimiye Camisi kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından ibadete açıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Lefkoşa Selimiye Camisi kapsamlı restorasyon...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Lefkoşa Selimiye Camisi kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından ibadete açıldı.

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