Lefkoşa Selimiye Camisi Restorasyonu Tamamlandı ve İbadete Açıldı

Lefkoşa Selimiye Camisi İbadete Açıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yer alan Selimiye Camisi, kapsamlı restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden ibadete açıldı. 2019 yılından bu yana devam eden bu çalışmalar, Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) tarafından gerçekleştirildi.

Açılış Töreni Gerçekleşti

Başkent Lefkoşa'nın en büyük tarihi yapısı olan Selimiye Camisi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte birçok üst düzey yetkili ve din adamı katıldı. Tören, Türkiye'deki Vakıf Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "101. Yıla Özel 101 Vakıf Eserinin Toplu Açılış Töreni" ile eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törene canlı bağlantıyla katılarak bir konuşma yaptı.