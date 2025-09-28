Lentatek'in Dolanan Mühimmatı İlk İhracatta Başarı Sağladı

Lentatek, 15 yıllık insansız sistem tecrübesini dolanan mühimmat ailesine taşıdı; ürünün ilk satışı dost bir ülkeye yapıldı, teslimatlar bu yıl başlayacak.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 11:18
GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen dolanan mühimmat sistemi, ilk görevinde ihracat başarısı elde etti.

İhracatta ilk adım ve ürün ailesi

Lentatek Genel Müdürü Öner Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıldır insansız sistemler alanında yürüttükleri çalışmaların tecrübesini dolanan mühimmatlar alanına taşıdıklarını söyledi. Bugüne kadar destek ve öz kaynaklarla yoğun AR-GE çalışmaları yaptıklarını belirten Tekin, bu süreç sonunda bir ürün ailesi oluşturduklarını ifade etti.

Tekin, dünya genelindeki potansiyel müşterilerden aldıkları geri bildirimlerle ürün ailesini günümüz ihtiyaçlarına göre şekillendirdiklerini ve savunma alanındaki değişen konjonktüre uygun, taktik saha ihtiyaçlarına hızlı cevap veren özelleştirilmiş çözümler sunduklarını aktardı.

Özelleştirilmiş versiyon ve teslimat takvimi

İhracat anlaşmasına ilişkin detay veremeyeceğini söyleyen Tekin, "dost ve müttefik bir ülkeyle bu anlaşmayı yaptık, tedarik sözleşmesini hayata geçirdik" dedi. Tekin, tedarikçi ülkenin ihtiyaçlarına yönelik olarak ürün ailesinin dönüştürüldüğünü, ana ürünün özelleştirilmiş bir versiyonuna bazı özel sensörlerin eklendiğini ve bunun ülke için gurur verici yeni bir ürün ortaya çıkardığını belirtti.

Tekin, teslimatların bu yıl başlayıp gelecek yılın ortasında tamamlanacağını bildirdi.

Hedefler ve ürün skalası

Tekin, dolanan mühimmat konusunun temel ihtiyaçlardan biri haline geldiğini, uzun süre havada kalabilen yüksek irtifa platformlarından daha sık kullanılabilecek, sürü halinde görev yapabilen versiyonlara kadar geniş bir ihtiyaç skalası doğduğunu vurguladı. Lentatek'in bu skalanın tamamını adresleyen bir ürün ailesi oluşturduğunu ve her ürünün kendi alanında talep gördüğünü ifade etti. Tekin, bu aileye atıfta bulunarak kamikaze İHA ifadesini kullandı.

Lentatek, dünyanın sayılı insansız sistemler şirketlerinden biri olduğunu belirterek, öncelikle Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını karşılamaya, ardından savunma ihracatını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Sistem kabiliyeti: Radar baskılama ve hedef imhası

Dolanan mühimmat, düşman entegre hava savunmasının radarlarının ve satıhtan havaya silah sistemlerinin baskı altına alınması ve tahrip edilmesini sağlıyor. Mobilize saklama kutusundan fırlatılan dolanan mühimmat, düşman hava sahasında uzun süre gezinerek hava savunma radarlarını pasif kalmaya zorluyor. Üzerindeki arayıcı başlık ve tahrip sistemi ile hedefi bularak başarıyla imha ediyor.

