Leuven'de Geçit Töreninde Filistin'e Destek: Katolik Üniversitenin İsrail Bağlantıları Protesto Edildi

Leuven'de yaklaşık 170 gösterici, Katolik Leuven Üniversitesi'nde düzenlenen tören sırasında yere uzanarak üniversitenin İsrail ile ilişkilerini kesmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 19:34
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 19:34
Leuven'de Geçit Töreninde Filistin'e Destek Protestosu

Katolik Leuven Üniversitesi'nin İsrail ortaklıkları tören sırasında protesto edildi

Belga haber ajansının aktardığına göre, Belçika’nın Leuven kentinde, Katolik Leuven Üniversitesi'nin yeni akademik yıl için düzenlenen geleneksel geçit töreni sırasında Filistin'e destek veren göstericiler eylem yaptı.

Yaklaşık 170 gösterici, törenin başlangıç noktası olan Naamsestraat Caddesi'nde toplandı ve üniversite binasından akademisyenlerin ayrılmasının ardından cadde üzerinde yere uzandı. Göstericiler, üniversitenin İsrail ile olan ilişkilerini kesmesini talep etti.

Eylemciler, üniversitenin "Ufuk Avrupa" programı kapsamında İsrail merkezli üniversiteler veya şirketlerin dahil olduğu projelerden çekilmesini istedi ve "İsrail'i boykot edin", "Yazıklar olsun" ve "Yatırımları geri çek" sloganları attı. Bazı akademisyenlerin de göstericilere katılarak yere uzanması dikkat çekti.

Üniversitenin yeni rektörü Severine Vermeire, yaptığı açıklamada Tel Aviv ile AB arasındaki Ortaklık Anlaşması askıya alınmadıkça İsrailli şirketler veya üniversitelerin dahil olduğu projelerden çekilmenin "çok zor" olduğunu belirtti. Vermeire, devam eden projelerin otizm, kanser tedavisi ve travma gibi sağlık alanlarında olduğunu vurgulayarak, bu çalışmaların kesintiye uğramamasının önemli olduğunu söyledi.

Olay, akademik törenin yapıldığı sırada barışçıl bir şekilde gerçekleşirken, göstericilerin talepleri ve üniversite yönetiminin açıklamaları arasında çekişme devam ediyor.

