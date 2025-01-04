Leyla Şahin Usta: Kadınların Gücü ile Türkiye'de Büyük Değişim Yaşandı

Erzurum Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde Önemli Mesajlar

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Erzurum'da düzenlenen partisinin Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin iktidara geldiği günden bu yana Türkiye'de kadınların sosyal ve siyasi yaşamda çok şey kazandığını belirtti. Usta,

"Bugün ister başı örtülü, ister açık olsun, kadınlar her istediği görevde bulunabiliyorlar." ifadesini kullandı.

Teşkilatların Gücü ve Kadınların Rolü

Usta, Türkiye’nin her köşesinden gelen teşkilat üyelerinin büyük bir heyecanla kongreye katıldığını ve bu coşkunun önemli bir simgesi olduğunu dile getirdi. AK Parti'nin iktidarı sayesinde yeni bir Türkiye'nin inşa edildiğini vurgulayan Usta, bu değişimde kadınların ve gençlerin katkısının büyük olduğunu belirtti.

Usta, teşkilatların önemine dikkat çekerek, bunların milletin gücünü temsil ettiğini söyledi: "Kadınlar, gençler, bu insanlar yeni Türkiye’nin mimarlarıdır."

Emine Erdoğan'ın Rolü

Usta, kadınların siyasetteki yerini güçlendiren bir başka önemli ismin Emine Erdoğan olduğunu belirtip, "Bu ülkede kadınlarla ilgili değişim yaşandıysa, bunu başaran bu teşkilatlardaki kadınlarımızdır." dedi.

Maarif Modeli ve Eğitim Vurgusu

Eğitimde Maarif Modeline önemli bir vurgu yapan Usta, Türkiye'deki gençlerin ve çocukların geleceği için atılan adımların başarıyla sonuçlanacağına inandığını ifade etti. “Artan ırkçılığa ve LGBT lobisine karşı mücadele kararlılığımızdan kimse şüphe etmesin.”diyerek partinin eğitim politikalarını savundu.

Türkiye Yüzyılı Vizyonu

Usta, Türkiye'nin dünya sahnesinde daha güçlü bir yer edinmesi için sürdürülen politikaların önemine de değindi. Son olarak, "Bu ülke için doğru ve iyi işler yapıyoruz, bundan kimsenin şüphesi olmasın." vurgusuyla sözlerini tamamladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Erzurum Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Erzurum Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.