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Leyla vü Mecnun Mesnevileri Sergisi: 13 Şair, 23 Eser ile Sanatseverlerle Buluştu

Leyla vü Mecnun Mesnevileri sergisi, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'nde 13 şairin 23 eserini sanatseverlerle buluşturdu.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 21:08
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 21:08
Leyla vü Mecnun Mesnevileri Sergisi: 13 Şair, 23 Eser ile Sanatseverlerle Buluştu

Leyla vü Mecnun Mesnevileri Sergisi Açıldı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) tarafından düzenlenen 'Leyla vü Mecnun Mesnevileri' yazma eser sergisi, İstanbul’daki Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi’nde sanatseverlerle buluştu. Açılış etkinliğinde, TÜYEK Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz, başkanlığın koleksiyonları ve yazmalarıyla hem İslam dünyasının hem de Türk İslam tarihinin önemli bir hafıza işlevi gördüğünü vurguladı.

Tarihi Kayıtlar ve Eserlerin Önemi

Yılmaz, binlerce yıllık birikimin el yazması eserlerde saklandığını belirterek, “Bu eserleri okumak tabii ki uzmanlık, özel ilgi ve çalışma istiyor. Ancak, herkesin sergiye gelmesi ve bu sayfaları görmesi çok önemli.” dedi. Leyla ve Mecnun hikayesinin farklı nüshaları ve yazarları ile ön plana çıktığını ifade eden Yılmaz, Fuzuli’nin Leyla ve Mecnun mesnevisinin TÜYEK'e bağlı kütüphanelerde 33 yazma ve 41 matbu nüsha olarak bulunduğunu söyledi.

Duygu İkliminin Zenginleştirilmesi

Yılmaz, Arzu ile Kamber, Ferhat ile Şirin, Kerem ile Aslı gibi klasik hikayelerin daha fazla okunmasının önemine değinerek, “Bu hikayeler duygu iklimini zenginleştiren eserlerdir.” ifadesini kullandı.

Ünlü İsimlerden Değerlendirmeler

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hanife Koncu, Leyla ve Mecnun hikayesinin tarihsel gelişimi hakkında bilgi vererek, “Yüzyıllar ötesinden bugüne ulaşan, birçok şaire ilham olmuş bir hikaye.” şeklinde konuştu. Hikayenin Arap kültüründe 7. yüzyılda ortaya çıktığını ve sonrasında Fars edebiyatında yer aldığını belirtti.

13 Şairin Eserleri Sergide

İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal ise Muidi’nin 'Aşk-efza' adlı Leyla vü Mecnun mesnevisini tanıttı. Muidi’nin Kuzey Makedonya kökenli bir şair olduğuna dikkat çeken Köksal, yazara ve eserine dair bilgiler aktardı.

Etkinliğin ardından katılımcılar, uzmanlar eşliğinde 'Leyla vü Mecnun Mesnevileri' sergisini gezerek yazma eserler hakkında bilgi aldı. Sergide Arap, Fars ve Türk edebiyatından toplam 13 şairin 23 eseri yer almakta. Ayrıca, sadece tek nüshası ulaşan bir eserin de bulunduğu sergide, 4 eser minyatür görsellerle süslenmiştir.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) tarafından düzenlenen "Leyla vü Mecnun...

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) tarafından düzenlenen "Leyla vü Mecnun Mesnevileri" yazma eser sergisi, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'nde sanatseverlerle buluştu. TÜYEK Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz (solda), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hanife Koncu (sağda) ve İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal (ortada) açılış öncesi yapılan etkinliğe katıldı.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) tarafından düzenlenen "Leyla vü Mecnun...

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) tarafından düzenlenen "Leyla vü Mecnun Mesnevileri" yazma eser sergisi, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'nde sanatseverlerle buluştu. TÜYEK Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz (solda), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hanife Koncu (sağda) ve İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal (ortada) açılış öncesi yapılan etkinliğe katıldı.

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