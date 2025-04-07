DOLAR
38 0,03%
EURO
41,59 -0,36%
ALTIN
3.649,79 -0,17%
BITCOIN
3.003.639,37 -0,19%

Liberya, M Çiçeği Aşısı ile Salgına Karşı Mücadele Başlattı

Liberya, M çiçeği virüsü ile mücadele kapsamında 10 bin 800 doz aşı aldı ve eğitim süreci devam ediyor.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 19:18
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 19:18
Liberya, M Çiçeği Aşısı ile Salgına Karşı Mücadele Başlattı

Liberya, M Çiçeği Aşısı İle Salgına Karşı Mücadele Başlattı

Afrika'nın dikkat çeken ülkelerinden biri olan Liberya, M çiçeği virüsü (Mpox) salgınıyla mücadele etmek amacıyla 10 bin 800 doz aşı teslim aldı. Ulusal medyada yer alan haberlere göre, AB Komisyonu Sağlık Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Kurumu tarafından Liberya'ya bu önemli aşı gönderildi.

Eğitim Süreci Devam Ediyor

Liberya Sağlık Bakanlığına bağlı Genişletilmiş Aşılama Programı (EPI) Direktörü Yuah Nemah, aşı uygulayıcılarının eğitimlerinin ülke genelinde devam ettiğini açıkladı. Eğitimlerin ilk aşamasının tamamlandığını ifade eden Nemah, ikinci aşama bitiminde aşıların hedeflenen gruplara uygulanacağını belirtti.

M Çiçeği Virüsü Hakkında Bilgiler

M çiçeği virüsü, genellikle kemirgen hayvanlardan ve enfekte bireylerden bulaşan bir virüstür. Bu virüsün yayılma sebepleri arasında, vücutta oluşan döküntülere dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek yer almaktadır.

Virüsün belirtileri, enfeksiyondan sonraki 5 ila 21 gün içerisinde ortaya çıkabilir. Genellikle yüksek ateş, baş ve sırt ağrısı, kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklarla kendini gösterir.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Bakırköy'de Silahlı Çatışma: İki Şüpheli Vurularak Yakalandı
2
Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru
3
Samsun'da Kargoda Uyuşturucu Bulundu: 2,600 Hap Ele Geçirildi
4
ABD Yargıcından Türk Öğrenci Rümeysa Öztürk Davasında Ek Delil Talebi
5
Merve Özbey, Iğdır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İçin Konser Verdi
6
Hollanda'da 1600 Kişilik Sokak İftarı Coşkusu
7
MHP'den 8 Mart’a Özel Etkinlik: 8 Güçlü Kadın, Her Hikaye Bir Zafer

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı