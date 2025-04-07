Liberya, M Çiçeği Aşısı ile Salgına Karşı Mücadele Başlattı

Liberya, M Çiçeği Aşısı İle Salgına Karşı Mücadele Başlattı

Afrika'nın dikkat çeken ülkelerinden biri olan Liberya, M çiçeği virüsü (Mpox) salgınıyla mücadele etmek amacıyla 10 bin 800 doz aşı teslim aldı. Ulusal medyada yer alan haberlere göre, AB Komisyonu Sağlık Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Kurumu tarafından Liberya'ya bu önemli aşı gönderildi.

Eğitim Süreci Devam Ediyor

Liberya Sağlık Bakanlığına bağlı Genişletilmiş Aşılama Programı (EPI) Direktörü Yuah Nemah, aşı uygulayıcılarının eğitimlerinin ülke genelinde devam ettiğini açıkladı. Eğitimlerin ilk aşamasının tamamlandığını ifade eden Nemah, ikinci aşama bitiminde aşıların hedeflenen gruplara uygulanacağını belirtti.

M Çiçeği Virüsü Hakkında Bilgiler

M çiçeği virüsü, genellikle kemirgen hayvanlardan ve enfekte bireylerden bulaşan bir virüstür. Bu virüsün yayılma sebepleri arasında, vücutta oluşan döküntülere dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek yer almaktadır.

Virüsün belirtileri, enfeksiyondan sonraki 5 ila 21 gün içerisinde ortaya çıkabilir. Genellikle yüksek ateş, baş ve sırt ağrısı, kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklarla kendini gösterir.