Libya 524 düzensiz göçmeni sınır dışı etti

Libya'daki Yasadışı Göçle Mücadele Birimi, 524 Çad ve Mısır vatandaşı düzensiz göçmenin kendi ülkelerine iade edildiğini duyurdu.

Libya 524 düzensiz göçmeni sınır dışı etti
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Libya'daki Yasadışı Göçle Mücadele Birimi, Kufra kentinde tutukladıkları 210 Çad vatandaşı düzensiz göçmeni kendi ülkelerine geri gönderdiklerini açıkladı.

Çadlı düzensiz göçmenlerden bazılarının salgın hastalıklara yakalandığı ve ağır durumda oldukları bildirildi. Ayrıca, Bingazi kentinde tutuklanan 314 Mısırlı düzensiz göçmenin de kendi ülkelerine iade edildiği belirtildi.

Libya, Avrupa'ya kaçmak isteyen düzensiz göçmenlerin Akdeniz üzerinden yasa dışı geçiş yaptıkları bir ülke olarak biliniyor.

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