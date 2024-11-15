Libya Başbakanı Dibeybe, Belediye Seçimlerine Katılım Çağrısı Yaptı

Libya Başbakanı Dibeybe'den Önemli Çağrı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, halkı yarın gerçekleştirilecek belediye seçimlerine katılmaya teşvik etti. Başbakan Dibeybe, bu seçimlerin Libya'yı parlamenter ve devlet başkanlığı seçimlerine götürecek bir ilerleme olarak nitelendirdi.

Demokrasiye Doğru Atılan Adım

Dibeybe, yayımladığı video mesajında, Libyalıları yarınki seçimlerde aktif rol almaya davet etti. Seçimlerin, ülke için demokrasiye giden yolda önemli bir adım olduğunu vurguladı. "Libyalılar kendi kendilerini yönetme ve demokrasiye ulaşma yeteneğine sahiptir," diyen Dibeybe, tüm girişimlerin halk iradesini engelleme çabalarında başarısız olacağını belirtti.

Güvenlik Hazırlıkları Tamamlandı

Başbakan, güvenlik güçlerinin belediye seçimlerinin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm hazırlıkları tamamladığını ifade etti. Ayrıca, Avrupa Birliği'nin Libya Misyonu da Libyalı seçmenleri aktif katılıma davet etti. Misyon, yerel ve merkezi düzeydeki tüm ilgili taraflara seçim sürecinde demokratik süreci desteklemeleri çağrısında bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.