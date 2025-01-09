Libya Başkanlık Konseyinden Temsilciler Meclisine Sert Tepki

Libya Başkanlık Konseyi, Temsilciler Meclisi'nin ulusal uzlaşı yasa tasarısını krizi derinleştiren bir adım olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 21:28
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 21:28
Libya Başkanlık Konseyinden Temsilciler Meclisine Sert Tepki

Libya Başkanlık Konseyi'nden Uyarı

Libya'da gerilimi artıran bir gelişme yaşandı. Başkanlık Konseyi, ülkenin doğusundaki Temsilciler Meclisi'nin (TM) onayladığı ulusal uzlaşı yasa tasarısını, ülkedeki "krizi daha da derinleştiren" bir adım olarak değerlendirdi.

Konsey üyesi Abdullah el-Lafi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, TM’nin onayladığı yasa tasarısının ulusal uzlaşı dosyasını siyasallaştırdığını belirtti. Bu konunun, ulusal sorumluluk ruhuyla ele alınması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, Konsey, Libya'nın güvenliği ve istikrarını olumsuz etkileyecek tek taraflı kararlardan kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

Ulusal Uzlaşı Dosyası ve Gelişmeler

Libyalı çatışan taraflar, B.M. himayesinde 2021'de Cenevre'de düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumunda, Başkanlık Konseyi'ne ulusal uzlaşı girişimini başlatma görevi vermişti. Başkanlık Konseyi, hazırladığı ulusal uzlaşı dosyasını 2024 başında TM’ye göndermiş ancak Meclis, Konseyden farklı bir yasa tasarısı onaylamıştı.

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