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Libya’da Gazze’deki Soykırım Protesto Edildi

Trablus’ta düzenlenen protestoda İsrail'in Gazze saldırıları kınandı. Libyalılar, Filistin davasına destek vermek için toplandı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 20:29
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 21:04
Libya’da Gazze’deki Soykırım Protesto Edildi

Libya’da Gazze’de Soykırım İddialarına Karşı Protesto

Libya'nın başkenti Trablus'ta, Israilo'nun Gazze'ye yönelik bir yılı aşkın süredir sürdürdüğü saldırılar, geniş katılımlı bir gösteri ile protesto edildi.

Cezayir Meydanı'ndaki Gösteri

Trablus’taki sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen etkinliğe, birçok Libyalı destek vermek üzere Cezayir Meydanında toplandı. Protestocular, Libya ve Filistin bayrakları taşıdı ve hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinvar ile direniş sembolü Ömer Muhtar’ın fotoğraflarını sergiledi.

Sloganlar ve Talepler

Göstericiler, “Ey Gazze canımın cananı” ve “Canımız kanınız sana feda olsun ey Aksa” gibi çarpıcı sloganlar attılar. “Gazze’de olup biten karşısında Arap yöneticiler nerede?” yazılı dövizler taşıyan kalabalık, protestolarını güçlendirdi.

Nefir Hareketi'nin Açıklamaları

Gösteriyi organize eden Nefir Hareketi üyesi Misra ed-Devkali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze’deki Filistinlilere destek için son üç haftadır perşembe günleri bu gösterileri düzenlediklerini ifade etti. Devkali, "(Bu gösteri) Filistin ve Gazze topraklarında; bu kutsal topraklarda ihlallere maruz kalan çocuklar, kadınlar ve yaşlılara karşı görevimiz" dedi.

Filistin Davasına Destek

Göstericilerden Bera Ebu Guren, Libya'daki gençlerin Filistin davası konusunda daha fazla farkındalık kazanmasını hedeflediklerini vurgulayarak, "Filistin davası İslam'ın davasıdır" şeklinde konuştu. Ayrıca, Gazze'deki Filistinlilere maddi destek toplamak için makbuzlar vererek yardım topladıklarını belirtti.

Diğer Etkinlikler

Libya genelinde farkındalık yaratmak amacıyla, gelecek hafta Zaviye kentinde başka bir gösteri düzenlenmesi planlanıyor. Protesto etkinlikleri sırasında Gazze’deki Filistinlilere ulaştırılmak üzere maddi yardım da toplandı.

Şehitler Meydanı’ndaki Protesto

Başkentin bir başka önemli noktası olan Şehitler Meydanı’nda da İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Libya’nın başkenti Trablus’ta İsrail’in Gazze’ye yönelik sürdürdüğü saldırılar protesto edildi....

Libya’nın başkenti Trablus’ta İsrail’in Gazze’ye yönelik sürdürdüğü saldırılar protesto edildi. Trablus’taki sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine çok sayıda Libyalı başkentin sembolik meydanı Cezayir Meydanı’nda toplandı.

Libya’nın başkenti Trablus’ta İsrail’in Gazze’ye yönelik sürdürdüğü saldırılar protesto edildi....

Libya’nın başkenti Trablus’ta İsrail’in Gazze’ye yönelik sürdürdüğü saldırılar protesto edildi. Trablus’taki sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine çok sayıda Libyalı başkentin sembolik meydanı Cezayir Meydanı’nda toplandı.

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